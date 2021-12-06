الإثنين 06 ديسمبر 2021
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سياسي

«الشيوخ»: دعونا نقابة المحامين لحضور مناقشات «أكاديمية المحاماة» ولم يحضر أحد

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

كشف النائب محمد شوقى العناني وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، أن اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التى ناقشت بشأن الاقتراح برغبة بشأن دراسة وتفعيل دور أكاديمية المحاماة،  وجهت الدعوة لنقابة المحامين ليشاركوا فى المناقشات داخل اللجان، ويعرضوا ما لديهم بشأن أكاديمية المحاماة، إلا أنه لم يحضر أحد من النقابة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة  تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن الاقتراح برغبة المقدم من النائب سامح عاشور بشأن دراسة وتفعيل دور أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية ومناقشة المشكلات والمعوقات التى تواجه إنشاءها.

وقال شوقى، تم توجيه الدعوة مرة أخرى للنقابة للمشاركة فى جلسة المجلس اليوم، وبالفعل حضر ممثل للنقابة، إلا أنه كان ضروريًا الحضور باجتماعات اللجنة وإحاطتنا علمًا بما لديهم.

وأضاف شوقى، ليس مطلوبا فى قانون المحاماة  إنشاء هيئة استشارية لأكاديمية المحاماة، مثلما حدث وذلك مع شديد التقدير والاحترام لأعضاء الهيئة الاستشارية والذي من بينهم الدكتور فتحي سرور، مؤكدًا أن تشكيل مجلس الأكاديمية الحالي مخالف للقانون.

جاء ذلك تعقيبًا على حديث بعض النواب، بشأن أهمية مشاركة نقابة المحامين فى المناقشات، للتعرف على ما وصلت إليه فيما يتعلق بالأكاديمية.

النائب محمد شوقى العناني لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مجلس الشيوخ أكاديمية المحاماة نقابة المحامين

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