معموديات جماعية بايبارشيات الروم الارثوذكس في القارة الإفريقية

قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إنه بمباركة صاحب الغبطة البابا ثيودوروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا، وبيد الأسقف نيوفيتوس، أسقف نيري وشرق كينيا، تم اتمام طقس المعمودية لبعض فتيات المدرسة التابعة للإبراشية اللواتي قبلن الإيمان المسيحي، وكذلك من الذين قبلوا الإيمان المسيحي من الكنائس الأرثوذكسية القريبة من نيري، وساعد في الخدمة الأب/ مكاريوس من ملجأ سانت نينا للأيتام، والأب/ نيكولاس من دار أيتام القديسين يوحنا ولامبروس خارالامبوس.

وأضاف الأنبا نيقولا أنطونيو، الوكيل البطريركي للشؤون العربية، في بيان رسمي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه بمباركة صاحب الغبطة البابا ثيودروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا، وبيد الأسقف سيلفستروس، أسقف جولو وشرق أوغندا، في مدينة JINJA تمت معمودية 20 شابًا من كشاف ديسموس.

وكان قد رأس المتروبوليت نيقوديموس مطران ممفس وتوابعها والوكيل البطريركي بالقاهرة القداس الإلهي في كنيسة القديس نيقولاوس بمصر الجديدة.

في نهاية القداس الإلهي منح المتروبوليت نيقوديموس راعي الكنيسة الأب بافلوس نعيم الحِجْر والصليب رافعًا له إلى درجة متقدم في الكهنة.

وكان ايضا قد احتفلت كنيسة القديس نيقولاوس في طنطا ومطرانية إرموبوليس (طنطا) وتوابعها بعيد صاحب الكنيسة القديس نيقولاوس.

ترأس المتروبوليت نقولا القداس الإلهي وبمساعدة الأرشمندريت الأب نقولا فانوس وبحضور عدد من الرعية بسبب وجود الكنيسة على أطراف مدينة طنطا.

بعد القداس الإلهي وزع المتروبوليت نقولا أيقونة للقديس نيقولاوس على الحاضرين ليبارك القديس منازلهم.

ثم أعد مجلس وكلاء الكنيسة في القاعة الملحقة بالكنيسة تورته لكل من المتروبوليت نقولا الأرشمندريت الأب نقولا فانوس تهنئة لهما بعيد شفيعها. كما تم توزيع البليلة (القمح المسلوق) بمناسبة عيد القديسة بربارة.