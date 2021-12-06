«بحضور السفير البابوي بمصر».. اللقاء الأحدث بين المكرسين في مصر

نظمت الرهبنة الفرنسيسكانية بمصر، بكنيسة سان جوزيف بالقاهرة اللقاء السابع بين الرهبان والراهبات في الكنيستين الكاثوليكية، والأرثوذكسية، حيث دار موضوع هذا العام حول "التمييز الروحي".

قال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إنه بدأ اللقاء بصلاة مشتركة قادها سيادة المطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، ثم الكلمة الافتتاحية من نيافة الأنبا مكاري، الأسقف العام لكنائس شبرا الجنوبية للأقباط الأرثوذكس عن اللجنة المنظمة، كما قدم سيادة المطران نيقولاس هنري، السفير البابوي بمصر، أفكارًا روحية عن التمييز الروحي، أعقبه محاضرة عن التمييز في الفكر الإغناطي مع الأب فاضل سيدروس حول الرهبنة اليسوعية. وفي نهاية اللقاء، تحدث الأب أور البراموسي عن التمييز الروحي في كتابات رهبان الصحراء.

وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه في الكلمة الختامية، قدم الأب مراد مجلع، الخادم الإقليمي للرهبنة الفرنسيسكانية بمصر الشكر للجنة المنظمة، وعلى رأسها الأب ميلاد شحاتة الفرنسيسكاني على مجهوداتها في تنظيم اللقاء.

الجدير بالذكر أن اليوم تضمن فقرات تسبيح، بقيادة كورال كنيسة الأقباط الكاثوليك بالزيتون، وعزف منفرد على آلة الهارب للفنانة سلمى صابر.