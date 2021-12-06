الإثنين 06 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

«بحضور السفير البابوي بمصر».. اللقاء الأحدث بين المكرسين في مصر

الأنبا باخوم
الأنبا باخوم

نظمت الرهبنة الفرنسيسكانية بمصر، بكنيسة سان جوزيف بالقاهرة اللقاء السابع بين الرهبان والراهبات في الكنيستين الكاثوليكية، والأرثوذكسية، حيث دار موضوع هذا العام حول "التمييز الروحي". 

قال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إنه بدأ اللقاء بصلاة مشتركة قادها سيادة المطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، ثم الكلمة الافتتاحية من نيافة الأنبا مكاري، الأسقف العام لكنائس شبرا الجنوبية للأقباط الأرثوذكس عن اللجنة المنظمة، كما قدم سيادة المطران نيقولاس هنري، السفير البابوي بمصر، أفكارًا روحية عن التمييز الروحي، أعقبه محاضرة عن التمييز في الفكر الإغناطي مع الأب فاضل سيدروس حول الرهبنة اليسوعية. وفي نهاية اللقاء، تحدث الأب أور البراموسي عن التمييز الروحي في كتابات رهبان الصحراء.

وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه في الكلمة الختامية، قدم الأب مراد مجلع، الخادم الإقليمي للرهبنة الفرنسيسكانية بمصر الشكر للجنة المنظمة، وعلى رأسها الأب ميلاد شحاتة الفرنسيسكاني على مجهوداتها في تنظيم اللقاء.

الجدير بالذكر أن اليوم تضمن فقرات تسبيح، بقيادة كورال كنيسة الأقباط الكاثوليك بالزيتون، وعزف منفرد على آلة الهارب للفنانة سلمى صابر.

 

الإقليمي للرهبنة الفرنسيسكانية بمصر الخادم الإقليمي للرهبنة الفرنسيسكانية الرهبنة الفرنسيسكانية الرهبنة الفرنسيسكانية بمصر الفرنسيسكانية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطابع الأخلاقى لإدارة الرئيس السيسي

الأكثر قراءة

مداهمة حدائق الشيطان.. إبادة 12 فدان مخدرات وضبط 3 أطنان بانجو بأسيوط

خطوات تسجيل لقاح كورونا فى مصر عبر موقع وزارة الصحة

حقيقة إعداد نماذج استرشادية لمختلف المراحل الدراسية بنظام التعليم الجديد

«رياح وأمطار».. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

أول تعليق من محمود الخطيب بعد وعد الرئيس السيسى لأحمد طارق بالانضمام للأهلى

سفاح الإسماعيلية يُقبّل قدم والدته.. والأم: «ينجيك ربنا يا ضنايا»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

إنترنت الأشياء.. اقتصاد يقلب موازين العالم

محمود خليل

تعليم البنات.. والخروج من «قفص الحريم»

جرجس شكرى

التمرد على النص المسرحى

ماجد حبته

لكمات البابا للمجتمع الأوروبى

الحسين عبدالرازق

الموضوع أكبر من سوستة!

د. منى حلمى

لا تسألونى عن هويتى ومرجعيتى وخصوصيتى

د.أحمد الخميسى

الأمثال الشعبية المصرية والروسية

محمد نجم

«أوميكرون» وتأثيره محليًا وعالميًا

صور

إطلالات مبهرة فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

مباراة ماراثونية.. أهداف منتخب مصر في السودان

ندوة صناع مسلسل مدرسة الروابى للبنات ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: إدارة أمريكا للصراع تمنح إسرائيل الوقت لاستكمال ضم الضفة

فلسطين: إسرائيل تواصل الاقتطاع من أموالنا المُستحقة وتضعنا في وضع مالي صعب

الصحة الإسرائيلية: الأطفال حتى 9 سنوات يُشكلون 40% من إصابات كورونا