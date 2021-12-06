ضبط 221 مخبزا مخالفا و57 طن أغذية فاسدة فى حملات رقابية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم (الغش التجارى والصناعى - السلع مجهولة المصدر - الاستيلاء على المال العام - المصانع غير المرخصة لإنتاج السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمى - المنتجات غير الغذائية المغشوشة وذات العلامات التجارية المقلدة).

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط (1303) قضايا تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.. أبرزها ضبط (221 قضية مخابز ودقيق) بمضبوطات بلغت (11,450 طن)، وضبط ( 37 قضية غش غذائى) بمضبوطات بلغت (57,202 طن -452146 عبوة – 15 قطعة – 208 لتر )، وضبط (22 قضية لحوم ودواجن وأسماك) بمضبوطات بلغت (19,665 طن- 810 عبوة)، وضبط (19 قضية غش غير غذائى) بمضبوطات بلغت (10,316 طن– 5279 عبوة –71604 قطعة) ، وضبط (28 قضية اسطوانات بوتاجاز ومواد بترولية) بمضبوطات بلغت ( 39000 لتر – 436 إسطوانة).