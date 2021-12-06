البابا ثيودروس يترأس قداس الاحتفال بعيد القديس سابا

ترأس البابا والبطريرك ثيودروس الثاني، بابا الإسكندرية وسائر إفريقيا للروم الأرثوذكس، القداس الإلهي في كنيسة دير القديس سابا البطريركي بالإسكندرية، بمشاركة المتروبوليت ناركيسوس مطران نفكراتوس والوكيل البطريركي بالإسكندرية والأسقف جرمانوس أسقف تمياتيوس، وبمساعدة السكرتير الأول للمجمع المقدس الأرشمندريت نيقوديموس توتكاس، ومدير مدرسة القديس أثناسيوس الكبير البطريركية الأرشمندريت إزاك (اسحق) تسابوغلو، وكهنة الإسكندرية.

وقال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، المتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إنه في كلمته أشار إلى زيارة بابا روما إلى قبرص ولقائه رئيس أساقفة قبرص المتروبوليت خريسوستوموس.

وأضاف الأنبا نيقولا أنطونيو، الوكيل البطريركي للشئون العربية، في بيان رسمي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه خلال القداس الإلهي رسّم البابا والبطريرك ثيودروس الثاني، بابا الإسكندرية وسائر إفريقيا للروم الأرثوذكس، الراهب سبيريدون ستاموليس شماسًا، وفي كلمة له قال: «إن الطاعة والتواضع يميزان رجل الدين الجديد في عرش الإسكندرية، وأنه ما دام يتقي الله، وبمحبة الله ورجاء للعذراء سيحفظ في مسيرته الكهنوتية».

كما رفع الأب ماركوس كالينجا أرشمندريتًا، وهو من تنزانيا وأحد أخوية دير القديس سافا البطريركي.. وفي كلمته للأرشمندريت قال له: "حان الوقت للعودة إلى وطنك ومساعدة البعثة.. إن تركك سيأخذ معك نعمة جميع الآباء، ولكن قبل كل شيء ستأخذ بركة القديس سافا في الدير الذي أتيت منه وأصبحت راهبًا، واستلمت رساماتك، والآن تعود مباركًا إلى وطنك لتخدم لها".

وأضاف: "ستلتقي بأناس يعانون في تنزانيا، ولن تقابل ثروة.. سترى الأيدي التي سترتفع وتطلب الرحمة والمساعدة.. عليك أن تعطيهم الكلمة الطيبة، وقل لهم إن كنيسة القديس مرقص، البطريركية التي تنتمي إليها، تعمل ليل نهار من أجل خير إخوتنا في إفريقيا المتألمة".