الإثنين 06 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
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مصر

«تمريض حلوان» تنظم ورشة إرشادات النظام الدراسي لطلاب الدراسات العليا

جامعة حلوان
جامعة حلوان

نظمت وحدة ضمان الجودة بكلية التمريض جامعة حلوان ورشة عمل "الإرشادات العامة التي تخص النظام الدراسي لطلاب الدراسات العليا طبقًا لمواد اللائحة"، وذلك تحت رعاية  الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة صفاء صلاح عميد الكلية، وإشراف الدكتورة بدرية عبدالشهيد مدير وحدة ضمان الجودة بالكلية.

أكد الدكتور ممدوح مهدي أن جامعة حلوان تهتم بشكل موسع بتنظيم الورش التي تستهدف توعية الطلاب وتعريفهم بكل ما يخص الجانب الأكاديمي والبحثي، فالبحث العلمي هو أحد الركائز الأساسية لأي جامعة وهو يسهم بشكل قوي في رفع تصنيفها دوليًا.

أوضحت الدكتورة صفاء صلاح أن الورشة قد هدفت تعريف طلاب الدراسات العليا بالنظام الدراسي المتبع للحصول على الدرجات العلمية في علوم التمريض، مواعيد التقدم والقيد والشروط العامة للقيد، تعريف الإرشاد الأكاديمي ودور المرشد الأكاديمي، الإلمام بالقواعد الخاصة بالرسائل العلمية، وأضافت  أن الورشة تضمنت المحاور الآتية: نظام الساعات المعتمدة، الشروط العامة للقيد بالنسبة للطلاب المصريين والوافدين، دور المرشد الأكاديمي، الإشراف على الرسائل العلمية.

وفي سياق آخر استقبلت جامعة حلوان برئاسة الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، نائب رئيس جامعة طشقند للدراسات الشرقية الدكتور إليور محمودوف نائب رئيس الجامعة للتعاون الدولي، لبحث أوجه التعاون بين الجامعتين فى المجالات البحثية والعلمية المشتركة، وبحضور الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والعمداء الدكتورة سهى عبدالوهاب عميد كلية السياحة والفنادق، والدكتورة مها حسنى عميد كلية الآداب، والدكتور حسام حمدي عميد كلية التربية.

وأكد الدكتور ممدوح مهدي أهمية عقد بروتوكولات التعاون مع الجهات الدولية المختلفة لما تقدمه من تبادل للخبرات، وتنمية للمهارات، وتقديم برامج ومخرجات مميزة تواكب تطورات العصر وتلبي احتياجات المجتمع ومتطلبات سوق العمل، وتؤدى إلى زيادة قدرة طلاب الجامعة التنافسية وتدفعهم للاهتمام بمواكبة التطور التكنولوجي والابتكارات العلمية لتطوير القدرات التنافسية، حيث تسهم الشراكة فـي تضافر جهود الشركاء وتعظيم الفائدة لهم.

 

مختلفة المصريين جامعة حلوان المجتمع رئيس جامعة سوق العمل بروتوكول البحث العلمي الدراسات الفنادق الرسائل العلمية الدراسات العليا تمريض حلوان كلية السياحة بروتوكولات الارشادات علوم التمريض دراسات العليا والبحوث رئاسة كلية السياحة والفنادق

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