«المسؤول الحكومي المحترف» تواصل مسيرتها في المحافظات

استكملت اليوم المبادرة القومية "المسؤول الحكومي المحترف" مسيرتها لتجوب محافظات مصر والذى تخطى عدد متدربيها الـ٤٥٠٠ متدرب من موظفي الشباك الأمامي مقدمي الخدمة للمواطنين.

وأشارت الأكاديمية الوطنية للتدريب إلى أن إعادة صياغة المستقبل تتطلب تحدي الصعاب وإدراك المعوقات والعمل عليها برؤية علمية وعملية واضحة.

جدير بالذكر أن المبادرة تهدف إلى تحسين جودة الحياة عن طريق الارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطن.

وقالت الأكاديمية: "كل الأمنيات بالتوفيق لمتدربينا من محافظة الإسماعيلية حيث بدأوا اليوم التدريب عبر المنصة الرقمية للأكاديمية الوطنية للتدريب."

الأكاديمية الوطنية للتدريب هي مؤسسة تجمع قادة المستقبل من مصر والمنطقة، لتعزيز وتطوير رأس المال البشري المؤهل المبدع والمبتكر لقيادة عملية التنمية في المجتمع، لتحقيق التأثير وخلق مستقبل أفضل.

مع التغيرات الاقتصادية والتكنولوجية والبيئية على مستوى العالم، ترعى الأكاديمية المبادرات والحلول المستدامة وتسعى بقوة لتكون الحافز الرئيسي للتحول الشامل والابتكار لخلق قادة عالميين فعالين يؤثرون في مجتمعاتهم.

ورسالة الأكاديمية الوطنية للتدريب هى انها تقدم الأكاديمية الوطنية للتدريب، المعارف التحويلية متعددة التخصصات، والحلول المبتكرة، وفقاً لأعلى المعايير الدولية، لتنمية فعالة لرأس المال البشري، ليؤثر في المجتمع، ويكون منارة التقدم لتحقيق استدامة و ريادة الأمم.

الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، هي إحدى توصيات المؤتمر الوطني الأول للشباب بشرم الشيخ، والتي تعتبر طفرة في مجال التدريب والتأهيل والتطوير في مصر، وجاءت ضمن اهتمامات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتأهيل وتطوير وبناء الإنسان المصري.

وفي عام 2017 أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 434 بإنشاء الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب ليصبح الحلم حقيقة وواقعاً ملموساً، ويخرج للنور مصنع لقيادات شابة تؤمن بوطنها وتسعى لرفعته.

وفي عام 2017 أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 434 بإنشاء الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب ليصبح الحلم حقيقة وواقعاً ملموساً، ويخرج للنور مصنع لقيادات شابة تؤمن بوطنها وتسعى لرفعته.