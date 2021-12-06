الأجهزة الأمنية بالقاهرة تسقط «تجَّار الكيف» بحدائق القبة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندي، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن العاصمة، من ضبط مسجلين خطر ضبط بحوزتهما كمية من المواد المخدرة بقصد الإتجار بمنطقة حدائق القبة.

وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، إخطارًا يفيد بورود معلومات للمقدم محمود أبو الحسن، رئيس مباحث قسم شرطة حدائق القبة بمديرية أمن القاهرة بقيام شخصين "لهما معلومات جنائية"، باستئجار شقة بدائرة القسم واتخاذها مكانًا لمزاولة نشاطًا إجراميًا تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال تواجدهما بالشقة المُشار إليها، وعُثر بداخلها على كمية من مخدر الشابو " الآيس" - مبلغ مالي - 3 هواتف محمول - 2 ميزان حساس - 2 سلاح أبيض - دراجة نارية ملك أحدهما "بدون لوحات معدنية، حال توقفها أسفل العقار".

وبمواجهتهما أمام اللواء حازم الدربي، مدير المباحث الجنائية، والعميد محمد السيد، رئيس مباحث قطاع شمال القاهرة، اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والهواتف لتسهيل الاتصال بعملائهما والدراجة النارية لتسهيل تنقلاتهما والأسلحة البيضاء لحماية نشاطهما الإجرامي، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.