الإثنين 06 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مرور القليوبية تواصل حملاتها على الطرق السريعة وتضبط 3228 مخالفة متنوعة

جريدة الدستور

شنت إدارة مرور القليوبية، بقيادة اللواء أمجد محفوظ، مدير المرور، حملة مكبرة على الطرق والمحاور الرئيسية بمحيط محافظة القليوبية، لإزالة معوقات أو مخالفات مرورية، وتم تحرير محاضر بالمخالفات وتولت النيابة التحقيق.

وأسفرت الحملة عن ضبط 3228 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1112 انتظارا خاطئا للسيارات فى الطريق ما يعوق الحركة المرورية، و1585 مخالفة متنوعة من بينها ضبط 50 سائقا يقودون بدون رخصة قيادة، و32 آخرين يقودون بدون رخصة تسيير.

يذكر أن الإدارة العامة للمرور واصلت توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 6106 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات، 2536 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، كما تم ضبط 204 مخالفة السير بدون تراخيص 15 مخالفة موقف عشوائي 17 مخالفة لشروط التراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

ووجه قطاع المرور برئاسة اللواء مؤمن سعيد مساعد وزير الداخلية وجه حملات مرورية، على مدار شهر، أسفرت عن ضبط  839613 مخالفة مرورية متنوعة، وقامت الحملات المرورية  بالمرور على عدد 660 مدرسة، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لـ 3918 من سائقي حافلات المدارس، وتبين إيجابية 17 منهم، وفحص 3205 مركبة تبين مخالفة 148 مركبة لاشتراطات الصلاحية الفنية، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 17758 من قائدي المركبات بالطرق، وتبين إيجابية عدد 988 سائقًا منهم. 

كما ساهمت الحملات المرورية، التي شنتها إدارات المرور خلال الفترات الماضية فى رفع العديد من السيارات وإرسالها فى حضانات السيارات بمناطق 15 مايو وحلوان وبالكيلو 10.30 بطريق إسكندرية الصحراوي وكذلك بالمحافظات، وبالإضافة إلى قيام إحياء المحافظات بعمليات رفع للسيارات المتهالكة ووضعها داخل حجز الحي التابع له بعد القيام برفع الأوناش لها والكلارك ووضعها فى أماكن بعيدة عن الميادين والمحاور حتى يفرض أكبر سيولة مرورية بالطرق.

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