الإثنين 06 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على عاطل قتل شقيقته وزوجها وطفلتهما حرقًا بسوهاج

القبض على عاطل
القبض على عاطل

أشعل عاطل النيران في منزل شقيقته، بسبب خلافات بينهما، مما أسفر عن مصرعها وزوجها وابنتها، وتمكنت الأجهزة الأمنية، من كشف تفاصيل الواقعة وضبط المتهم.

تلقى قسم شرطة الكوثر، بمديرية أمن سوهاج، بلاغًا من بعض الأهالي، بنشوب حريق بإحدى الشقق السكنية بدائرة القسم وإخماد الحريق، وما نتج عن ذلك، وفاة قاطنيها مالكها وزوجته وكريمتهما، واحتراق محتويات الشقة بالكامل، وما قررته والدة مالك الشقة بعلمها بحدوث الحريق من الأهالي، ولم تعلل سببًا لنشوبه.

أسفرت جهود فريق البحث، المشكل برئاسة قطاع الأمن العام، بمشاركة إدارة البحث الجنائى بأمن سوهاج، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شقيق المتوفاة «عامل له معلومات جنائية»، مقيم بدائرة مركز شرطة أخميم.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، لوجود خلافات بينه وبين شقيقته وزوجها، فعقد النية على التخلص منهما.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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