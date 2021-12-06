الإثنين 06 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ كفر الشيخ يطمئن على مصابي حادث انقلاب سيارة بالمستشفي العام

جانب من الحدث
جانب من الحدث

انتقل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، للمستشفى العام للاطمئنان على حالة 16 مصابًا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص قبالة قرية العمدان التابعة لمركز الرياض، ووجه بتقديم كافة الخدمات الطبية للمصابين.

وتابع محافظ كفر الشيخ ونائبه حالة المصابين، والإسعافات التي قدمت لهم، واطمأن على كل الحالات سواء الحالات التي خرجت بعد تلقي الإسعافات اللازمة، أو الحالات التي مازالت تحت الملاحظة.

جاء ذلك بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والدكتور وائل أبو المجد، مدير مستشفى كفر الشيخ العام، والدكتور أحمد الجنزوري،مدير مرفق إسعاف كفر الشيخ ،والدكتور فتوح الغنام، وكيل المستشفى.

وكان 16 شخصًا قد أصيبوا  بإصابات متفرقة في حادث انقلاب سيارة ميكروباص قبالة قرية العمدان التابعة لمركز الرياض بمحافظة كفر الشيخ، وتم حجز 7 مصابين بالمستشفى العام بكفر الشيخ.

تلقت غرفة مديرية الصحة إشارة بانقلاب سيارة ميكروباص بالقرب من قرية العمدان، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتم نقل المصابين لمستشفى كفر الشيخ العام، لتلقي الإسعافات اللازمة، ورفعت مديرية الصحة درجة الاستعدادات لاستقبال المصابين، لتقديم الخدمات الطبية.

وتبين أن المصابين أسماؤهم كالآتى: أسماء مسعد مسعد 18 عامًا، من قرية دمرو، أسماء إسماعيل إسماعيل، 19 عامًا، ومحمد هاشم صبحي، 18 عامًا، ومحمد سعيد عبدالخالق 39 عامًا، وأميرة إسماعيل مختار، والسيد السيد بسيوني، مصابين جميعًا باشتباه كسور متعددة بالجسم، فيما أصيب ماهر طارق عبدالرحمن باشتباه ما بعد الارتجاج، فيما خرج الباقون بعد الاطمئنان عليهم.
 

فيما كثفت محافظة كفر الشيخ من إجراءاتها الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد وخاصة ارتداء الكمامات وتلقي اللقاح حسب تعليمات رئاسة مجلس الوزراء حفاظًا على صحة وسلامة كافة المواطنين.

مستشفى اصابة محافظ سيارة انقلاب

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