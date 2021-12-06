استدعاء مجري التحريات في اتهام شخصين بتزوير توكيل بيع سيارة بمدينة نصر

قررت جهات التحقيق بمدينة نصر، اليوم الإثنين، استدعاء الضابط مجري التحريات في اتهام شخصين بتزوير المحررات وبيع سيارة غير مملوكة لهم.

كانت قد تلقى قسم شرطة مدينة نصر أول بلاغًا من صاحب معرض سيارات، مقيم بمحافظة البحيرة بسابقة تعرفه على أحد الأشخاص عن طريق أحد مواقع التسوق الإلكتروني عقب قيام الأخير بعرض سيارة ملاكي للبيع مقابل مبلغ مالى ورغبته فى شرائها، وإتفق معه على التقابل بأحد المقاهي بدائرة القسم لإنهاء إجراءات البيع، وفور حضوره ومعاينة السيارة والإتفاق على البيع استلم توكيل بيع "مزور" وسلمه المبلغ المتفق عليه، وتمكن المتهم من مغافلته واستولى على السيارة ولاذ بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن السيارة مقيدة بإسم (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم) أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بأن السيارة مؤجرة لصالح (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة بدر) واتهمه بسرقة السيارة وأضاف بأن السيارة المستولى عليها مزودة بجهاز تتبع "GBS"بتتبع خط سير السيارة أمكن تحديد مكان إخفائها بإحدى المناطق بدائرة القسم، و عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال توجهه لإستقلال السيارة ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وأضاف بتحصله على التوكيل المزور من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس – له معلومات جنائية).. كما تم بإرشاده ضبط مبلغ مالى من متحصلات واقعة النصب، وأضاف بإنفاقه باقي المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباته الشخصية.

وباستهداف الأخير أمكن ضبطه، وضبط بحوزته (مجموعة من التوكيلات دون بيانات - توكيلات محررة بأسماء أشخاص مختلفة - شهادة بيانات سيارة - مجموعة من صور التوكيلات ممهورة بشعار الجمهورية "جميعهم مزورين")، وبمواجهته اعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص في اصطناع وتزوير المستندات والمحررات الرسمية والشهادات المنسوب صدورها للجهات الحكومية المختلفـــة بقصد ترويجها على عملائهما مقابل تحصله على مبالغ مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

