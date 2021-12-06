الإثنين 06 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

لخلاف على حراسة أرض.. إحالة شخصين قتلا خفيرا في مدينة نصر للجنايات

متهمين
متهمين

قررت نيابة مدينة نصر، إحالة عاملين لمحكمة الجنايات، بتهمة قتل شخص بمدينة نصر، واعترف المتهمين أمام رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، بقتلهما أحد الأشخاص بسبب خلافات على الخفرة بمدينة نصر، ووجود سابقة حدوث مشاجرة مع المجني عليه حول خفرة قطعة أرض محل البلاغ، وتشاجرا معه واشتدت الخلافات بينهما.

- اعترافات المتهمين

وأضاف المتهمان أمام مباحث القاهرة، أنه بعد حدوث المشاجرة غادر المتهمين المكان الذي وقعت فيه المشاجرة وعادا مرة أخرى لمحل البلاغ مستقلين السيارة ملك أحدهما، وأثناء تواجد المجنى عليه وبصحبته نجله قام أحدهما بإطلاق عيار نارى من بندقية آلية كانت بحوزته، مُحدثاً إصابته التى أودت بحياته ولاذا بالفرار وبتكثيف عمليات البحث تم القبض عليهما.

و كانت وزارة الداخلية، قد كشفت ملابسات إطلاق أعيرة نارية أمام إحدى الشركات بمدينة نصر ووجود متوفى، بالانتقال والفحص تبين وجود أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" متوفى إثر إصابته بطلق نارى، وبسؤال نجله، اتهم (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"- مقيمان بدائرة القسم) بارتكابهما الواقعة لوجود خلافات سابقة بينهم. 

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال تواجدهما بشقة سكنية بدائرة قسم شرطة المرج، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشادهما ضبط (بندقية آلية - عدد من الطلقات لذات العيار- سيارة) المستخدمين فى إرتكاب الواقعة ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

نيابة مدينة نصر محكمة الجنايات قتل شخص مدينة نصر مديرية امن القاهرة خلافات

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