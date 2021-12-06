الإثنين 06 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

عرفانا وتقديرا لجهودهم.. مدينة مرسي مطروح تكرم العاملين المحالين للمعاش

رئيس مدينة مرسي مطروح
رئيس مدينة مرسي مطروح

نظم مركز ومدينة مرسي مطروح، اليوم الإثنين، حفل تكريم المحالين للمعاش بقاعة مجلس المدينة بحضور رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح ونواب رئيس المدينة والقيادات والعاملين بالمجلس. 

وأكد رئيس مدينة مرسي مطروح علي  سعادته في اقامة حفل المحالين للمعاش لتكريمهم ، مضيفاً بأن سن المعاش بداية لحياة جديدة لعطاء ممتد، وأن السن ليس معيارا للقدرة العقلية والعملية مشيراً الى الاحتياج الدائم لخبرات الزملاء وتواصلهم مع مجلس المدينة حتي بعد خروجهم للمعاش أمر ضروري . 

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رئيس مدينة مرسي مطروح 

وأشار "جاب الله" إلي استمرار العلاقة الطيبة والتواصل مع العاملين والمحالين للمعاش كأسرة واحدة، وأن الاستعانة بأبناء مجلس المدينة للاستماع لارائهم وخبراتهم بعد سنوات طويلة من الكفاح لنقلها للجيل الجديد، لضمان استكمال العمل والمشاركة الفعالة فى خدمة وتنمية أهالي مطروح. 

وأضاف إن هذا التكريم يأتي في إطار حرص مجلس المدينة على الاهتمام بالعاملين، عرفاناً بالجميل لما قدموه من جهد وعمل خلال فترة عملهم، وأن هذا التقليد بتكريم أبناء مجلس المدينة ممن بلغوا السن القانونية تقديرا لهم على ما قدموه خلال رحلة عطائهم بالعمل.

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رئيس مدينة مرسي مطروح 


وفي نهاية الحفل كرم رئيس المدينة ومنحهم شهادة تقدير، لكل من سناء محمد إبراهيم، وفتحية مختار صابر، وصباح عبد القادر عبد الله وذلك لبلوغهم سن المعاش مقدما الشكر والتقدير لهم علي ما قدموه خلال سنوات عطائهم بكل صدق وأمانة وإخلاص وتفاني في العمل، متمنيا لهم حياة سعيدة والتوفيق والسداد فيما هو قادم .

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتكريم المحالين للمعاش بالمحافظة، بعد بلوغهم السن القانونية تقديراً وعرفاناً لجهودهم طوال السنوات الماضية .
 

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رئيس مدينة مرسي مطروح 
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رئيس مدينة مرسي مطروح 
محافظ مطروح مطروح المحالين للمعاش احتفالية تكريم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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