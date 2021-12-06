الإثنين 06 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط 179 كيلو لحوم ودواجن فاسدة خلال حملات رقابية بالغربية

لحوم فاسدة
لحوم فاسدة

تمكنت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الغربية ، اليوم الإثنين، من ضبط كميات من اللحوم والدواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وأخرى مجهولة البيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك، مطروحة ومتداولة في الأسواق بمركزي طنطا وزفتى.

و كان الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، قد كلف بتشكيل لجنة تفتيشية من أطباء المجازر والتفتيش علي اللحوم بالمديرية والإدارة البيطرية  في بندر طنطا ومركز زفتى، وإحكاما للرقابة البيطرية علي الأسواق والمنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني على مستوى حى أول طنطا ومركز زفتى.

وأسفر مرور إثنين لجان عن ضبط  179 كيلو لحوم متنوعة ودواجن " بانيه"، غير صالحة للاستهلاك الآدمى وأخرى مجهولة البيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك ،وتم التحفظ علي المضبوطات وتحريزها وسحب عينات منها لتحليلها، كما تم تحرير 5 محاضر لأصحاب تلك المضبوطات بطنطا وزفتى، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة لحين صدور قرار النيابة المختصة بشأنها.

وكانت المديرية الطب البيطري، أمس، قد تمكنت من ضبط  15 ألف عبوة أدوية بيطرية متنوعة الأصناف، منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر ومحظور تداولها بالأسواق، داخل مخزن غير مرخص.

ضبط تصوير كيلو لحوم ودواجن بينها غير صالحه للاستهلاك الآدمي ويشتبه عدم

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وائل لطفي

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