الإثنين 06 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

رئيس وزراء بيلاروسيا يتوعد بالرد على العقوبات الغربية

رئيس الوزراء البيلاروسي
رئيس الوزراء البيلاروسي رومان

أعلن رئيس الوزراء البيلاروسي رومان جولوفتشينكو أن بلاده ستعلن عن "تدابير جوابية"؛ ردًا على العقوبات الغربية.

وقال جولوفتشينكو -في تصريح نقلته وكالة أنباء (بيلتا-نيوز) الرسمية، اليوم /الاثنين/ في معرض تعقيبه على العقوبات الغربية الجديدة على بيلاروسيا، ولاسيما الحزمة الخامسة من القيود المفروضة من قبل الاتحاد الأوروبي- إن بلاده "ستتخذ تدابير جوابية للرد على العقوبات الغربية"، مضيفًا: "بطبيعة الحال، سنعلن عن قرارات في الأيام القريبة المقبلة، بعد عطلة نهاية الأسبوع مباشرة".

وأكد أن مينسك لم تهاجم أحدًا، لكن مع إعلان الحرب الاقتصادية ضدها، فإن هذه العقوبات لن تمر دون رد، موضحًا أن مينسك لن تستخدم جميع الأدوات المتاحة لديها للرد على العقوبات، مشيرًا إلى أن "الإجراءات المقبلة لن تكون غير متكافئة بل ستكون موازية وكافية".

فيما تعهد رئيس الوزراء البيلاروسي رومان جولوفتشينكو، بالموافقة على حزمة من العقوبات الاقتصادية ضد الغرب قريبا.

ونقلت وكالة أنباء "بيلتا" البيلاروسية عن رئيس الوزراء قوله "لقد أعددنا حزمة من الإجراءات الاقتصادية المتبادلة ضد الإجراءات التقييدية المفروضة على بلادنا".

وأشار جولوفتشينكو إلى أن بلاده أرجأت مرارًا الإجراءات الانتقامية الصارمة، على أمل أن يستخدم الجانب الآخر "الحكم السليم"، لكن ذلك لم يحدث، مضيفًا أن "القائمة ستكون طويلة إلى حد ما، وستكون هذه إجراءات اقتصادية ردا على الضغط الذي مورس علينا".

فيما أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن "مينسك" ستتخذ إجراءات صارمة لكنها متناسبة، ردًا على تحرك الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات جديدة على بيلاروسيا.

وقالت في بيانٍ نشرته عبر موقعها الإلكتروني: "إن الطبيعة الضارة للعقوبات وعدم جدواها كانت واضحة منذ فترة طويلة لجميع الأشخاص العقلاء، فضلًا عن تأثيرها السلبي على كلا الطرفين، وفي الوقت نفسه - كما أُعلن في وقتٍ سابق - سنتخذ تدابير صارمة وغير متكافئة ولكنها كافية فقط للرد على ذلك".

مينسك العقوبات الغربية بيلاروسيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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