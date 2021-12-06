الإثنين 06 ديسمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

لاستخراج جن من جسده.. حبس 4 قتلوا شابا ضربا حتى الموت بالشرقية

حبس متهمين
حبس متهمين

قررت نيابة مركز فاقوس بإشراف المستشار حلمي عطالله محامي عام نيابات شمال الشرقية، حبس 4 متهمين  لمدة 15 يوما وضبط وإحضار المتهم الأول، وهو دجال وتوجيه لهم تهمة قتل عمد لشاب، وذلك بعدما انهالوا على بالضرب المبرح بدعوى استخراج الجن من جسده.

وكان اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة فاقوس، يفيد بورود بلاغ بمصرع شاب يُدعى "م. م ع"، 21 سنة، مقيم بقرية الهيصمية التابعة لمركز فاقوس، إثر تعرضه للضرب حتى الموت على يد دجال، بزعم استخراج جن من جسده.

- نتائج التحريات الأولية

وتبين من التحريات الأولية، أن أسرة الشاب المتوفى استعانت بالدجال المتهم لعلاج نجلهم، وأن الأخير أخبرهم بوجود جن في جسد الشاب، وضربه بعصا مقشة بزعم استخراج الجن إلا أن الشاب لم يتحمل الضرب وفارق الحياة.

وتمكن الرائد محمد حميدة رئيس مباحث المركز من القبض على 4 متهمين، وهم اثنين من مساعدى الدجال و اثنين من أبناء خالة المجنى عليه لاشتراكهم فى الواقعة .

و يكثف فريق البحث الجنائى تحريات القبض على المتهم الأول وهو دجال والذى هرب فور وقوع الحادث، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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