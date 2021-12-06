تباين أداء مؤشرات البورصة بمستهل التعاملات

تباينت مؤشرات البورصة في مستهل تعاملالت اليوم الإثنين – ثاني تعاملات الأسبوع، حيث تراجعت المؤشرات الرئيسية نتيجة هبوط بعض الأسهم الكبرى والقيادية، فيما ارتفعت نظيرتها الثانوية، بدعم من ارتفاع الأسهم الصغيرة والمتوسطة.

وانخفض المؤشر الرئيسي للسوق "إيجي إكس 30" بنسبة 0.11%، ليصل إلى مستوى 11389 نقطة، فيما صعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.32%، ليصل إلى مستوى 2069 نقطة، فى الوقت الذي انخفض فيه مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.02%، ليصل إلى مستوى 13506 نقطة، بالتزامن مع ارتفاع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 4501 نقطة.

وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.55% ليصل إلى مستوى 2221 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.4% ليصل إلى مستوى 3213 نقطة.

في سياق متصل، أعلنت إدارة البورصة، إيقاف التداول على سهمين لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوًدا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم، وهما المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير.

فيما قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، إيقاف التعامل على سهم المجموعة المصرية العقارية، لحين الرد على الأحدث اللاحقة على تاريخ إعداد القوائم المالية للشركة وموقف محفظة الأوراق المالية الخاصة بالشركة ومقدار الأرباح والخسائر المحققة فعليًا حتى تاريخه الناتجة عن إدارة تلك المحفظة.

أعلنت شركات الكابلات الكهربائية المصرية، المتحدة للإسكان والتعمير، جي بي أوتو، شراء الشركة الأولى عدد 1.8 مليون سهم خزينة خلال جلسة تداول أمس الأحد، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 0.63%، شراء الشركة الثانية 307 ألف سهم وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 1.94%، شراء الشركة الثالثة 1.3 مليون سهم خزينة.

في سياق آخر، أعلنت شركة أوراسكوم كونستراكشون بي. إل. سي، توصية مجلس الإدارة بالاستحواذ على شركة رائدة في مجال استيراد وتوزيع وصيانة المعدات في جمهورية مصر العربية (الشركة المستهدفة)، مقابل مبلغ نقدي إجمالي قدره 35.0 مليون دولار أمريكي، وسيتيح هذا الاستحواذ لشركة أوراسكوم للإنشاءات بالتوسع في مجال قطاع الخدمات ومن المتوقع حدوث نمو للشركة المستهدفة، وتدير الشركة المستهدفة أعمال استيراد وتوزيع وصيانة المعدات بصفتها الوكيل الوحيد لأكثر من 45 شركة رائدة في تصنيع المعدات الأكثر طلباً في جمهورية مصر العربية، وتضم شركات مثل Grove و John Deere و Volvo Penta و Hitachi وMitsubishi Heavy Industries.

وسيجري التصويت على توصية مجلس الادارة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (EGM) الذي سيعقد في 27 ديسمبر الجاري، وستمتنع عائلة ساويرس عن التصويت نظراً لأن الشركة المستهدفة ذو طرف مرتبط.

في سياق منفصل أعلنت شركة السويدي إليكتريك، افتتاح مجمع السويدي الصناعي ومصنع الكابلات الكهربائية، بإجمالي استثمارات أكثر من 35 مليون دولار، على مساحة تتجاوز 120 ألف متر مربع، ويضم عدة مصانع للكابلات والأسلاك والمحولات والعدادات ومادة البولي فينيل كلورايد، بالإضافة إلى مركز لوجستي مبني على مساحة 4800 متر مربع.

من جهتها قالت شركة بي إنفستمنت القابضة، إنها أسست شركة بي للاستثمار في الرعاية الصحية برأس مال مرخص قدره مليار جنيه للاستثمار في شركات مصرية واعدة في مجال الرعاية الصحية المتخصصة، ووقعت الشركة على اتفاقية للاستحواذ على 51% من إجمالي رأس مال المركز المصري التخصصي الحديث لعلاج العقم وأطفال الأنابيب لتكون بذلك أولى استثمارات الشركة في مجال الرعاية الصحية المتخصصة، وجار الآن استيفاء الموافقات اللازمة من وزارة الصحة والجهات المعنية واتخاذ الخطوات التنفيذية لدى البورصة لإتمام الاستحواذ.