الإثنين 06 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 3 بتهمة التنقيب عن الآثار أسفل منزل بالخانكة

التنقيب عن الآثار
التنقيب عن الآثار

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط 3 أشخاص حال قيامهم بأعمال البحث والتنقيب عن الآثار أسفل منزل بمنطقة عرب العليقات دائرة مركز شرطة الخانكة، وبحوزتهم بعض الأدوات التي تستخدم في أعمال الحفر، كما عثر على حفرة بعمق 15 مترًا وبعرض 2 متر، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقي اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الخانكة، يفيد ورود بلاغ بقيام عدد من الأشخاص بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزل بمنطقة عرب العليقات دائرة المركز.

على الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين قيام عدد من الأشخاص بالحفر والتنقيب داخل منزل عن الأثار، ملك المدعو "س م س"، 34 سنة، فران، ومعاونة كل من "س ع س"، 52 سنة، بدون عمل، ونجل عم مالك المنزل "أ ش س"، 33 سنة، جميعهم مقيمين ذات العنوان.

وأوضحت التحريات أن المنزل مكون من طابق واحد مبنى بالطوب الأبيض ومعروش بالأخشاب على مساحة 90 مترًا، كما تبين أيضًا وجود حفرة داخل أحد الغرف بالمنزل بعمق حوالي 15 مترًا وبعرض 2 متر، كما تم ضبط سلم خشبي وبعض الأحبال و2 موتور لشفط المياه وخرطوم بلاستيك ودقاق كهربائي.

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط أقروا بارتكابهم الواقعة على النحو المبين، وأمرت النيابة بحجز المتهمين وعرضهما رفقة تحريات المباحث حول الواقعة، وتشكيل لجنة من الآثار بالقليوبية للانتقال لمكان الواقعة وإجراء المعاينة اللازمة لبيان عما إذا كانت المنطقة خاضعة لمنطقة الآثار من عدمه.

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وائل لطفي

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