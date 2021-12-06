تلاميذ رابعة ابتدائي: العلوم سهل وأزال رهبة الامتحانات

عبر تلاميذ الصف الرابع الابتدائي عن سعادتهم من سهولة امتحان مادة العلوم، الذي أدوها التلاميذ اليوم فى ثاني أيام الامتحان ديسمبر الشهري.

وقال تلاميذ مدرسة الشيماء الابتدائية بإدارة البساتين بالقاهرة، إن الامتحان عبارة عن اختر بين الأقواس وصح وخطأ، وتابعوا أن الامتحان كان عبارة عن 10 اسئلة فقط .

وشدد التلاميذ، أنه بعد التعرف على شكل الامتحان أمس واليوم، تم إازلة رهبة الامتحانات التي كانت مسيطرة عليهم بسبب انه أول امتحان بمنظومة التعليم الجديدة لهؤلاء التلاميذ.

ويؤدي تلاميذ الصف الرابع الابتدائي، والبالغ عددهم 2.6 مليون تلميذ وتلميذة، اليوم الإثنين، امتحان مادة العلوم، فى أول امتحان شهري يعقد لهم هذا العام في المناهج الجديدة المطورة وفقًا لنظام التعليم الجديد، وسط إجراءات أمنية وصحية مشددة، حفاظا عليهم من انتشار فيروس كورونا.

وانتهى تلاميذ الصف الرابع الابتدائي أمس الأحد، من الامتحان في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.

يذكر أن أعلنت وزارة التربية والتعليم لجميع طلاب الصف الرابع الابتدائي، أنه سوف يتم امتحان شهري أكتوبر ونوفمبر لطلاب الصف الرابع الابتدائي بدءًا من يوم 5 ديسمبر المقبل، مع ملاحظة الآتي:

1- الاختبار يُغطي ما قُطع من المناهج حتى منتصف نوفمبر 2021 وفق خطة توزيع المناهج «ويمكن للطالب سؤال المعلم عن ما تم تغطيته حتى منتصف نوفمبر».

2- يتم تقييم الإجابات على مستوى المدرسة تحت إشراف التوجيه الفني المختص وإدارة المدرسة.

3- المواد الأساسية هي: «اللغة العربية - اللغة الإنجليزية - الرياضيات - الدراسات الاجتماعية - العلوم - المهارات المهنية - تكنولوجيا المعلومات»

4- عدد الأسئلة في كل امتحان هو عشرة أسئلة قصيرة متنوعة تقيس فهم مخرجات التعلم أو أهداف الدروس.

وجاء جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي في المواد الأساسية كالتالي:

-يوم 5 ديسمبر، لمادتي اللغة العربية والتربية الدينية، ويكون زمن الامتحان حصة دراسية لكل مادة.

- يوم 6 ديسمبر للعلوم والمهارات المهنية، وزمن الامتحان حصة دراسية لكل مادة.

- يوم 7 ديسمبر لمادة الدراسات الاجتماعية + ict، وزمن الامتحان حصة دراسية لكل مادة.

- يوم 8 ديسمبر لمادة اللغة الإنجليزية، وزمن الامتحان حصة دراسية واحدة.

- يوم 9 ديسمبر امتحان مادة الرياضيات، وزمن الامتحان حصة دراسية واحدة.