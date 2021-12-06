الإثنين 06 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تفاصيل إصابة طالب أثناء عودته من مدرسته بالوراق

جريدة الدستور

كشفت تحقيقات النيابة العامة بشمال الجيزة عن تفاصيل إصابة طالب بالمرحلة الابتدائية بعدما صدمته سيارة خلال عودته من المدرسة فى الوراق، حيث تبين أن الطفل أنهى يومه الدراسى وأثناء عودته من المدرسة وعبوره الطريق، صدمته سيارة مسرعة، مما أسفر عن إصابته، وتم نقله للمستشفى لإسعافه.

وكشف التقرير الطبى الخاص بالطفل المصاب؛ عن إصابته بكسور وكدمات فى مناطق متفرقة من الجسد نتيجة الحادث، وحالته الصحية مستقرة.

واستمعت جهات التحقيق لأقوال السائق والذى أكد عدم مشاهدته للطفل أثناء عبوره الطريق مسرعًا، مؤكدًا التزامه بالسرعة المقررة على الطريق، وعدم وجود مخالفة من جانبه، وأن الطفل ظهر أمامه بشكل مفاجئ مما جعله غير قادر على تفادي الاصطدام به.

 تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد إصابة طفل يبلغ من العمر ما يقرب من 10 سنوات، في حادث مروري بالوراق، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال التحريات، أن طالبا بالمرحلة الابتدائية صدمته سيارة خلال عودته من المدرسة، وتم نقله إلى المستشفى لإسعافه وتلقي العلاج.

 تم ضبط قائد السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

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