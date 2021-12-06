الإثنين 06 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«جوتيريش» يطالب بدعم جهود المتطوعين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

جوتيريش
جوتيريش

طالب الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش" جميع الحكومات بتشجيع العمل التطوعي، ودعم جهود المتطوعين، والاعتراف بمساهماتهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

جاء ذلك في رسالة أصدرها "جوتيريش" بمناسبة اليوم العالمي للمتطوعين، الذي تحييه الأمم المتحدة سنويا في الخامس من ديسمبر، ويسلط احتفال هذا العام، الضوء على المساهمات الهامة للمتطوعين في جهود التصدي لجائحة كـوفيد-19.

وقال الأمين العام إنه "في جميع أنحاء العالم، ما فتئ المتطوعون يساعدون الفئات الضعيفة، ويتصدون للمعلومات المضللة، ويعلمون الأطفال، ويوفرون الخدمات الأساسية للمسنين، ويدعمون العاملين الصحيين في الخطوط الأمامية"، وفقاً لمركز إعلام الأمم المتحدة.

وأكد "جوتيريش" في رسالته، أن هذا اليوم العالمي يعد فرصة للمتطوعين الأفراد والمجتمعات والمنظمات، لتعزيز مساهماتهم في التنمية على المستويات المحلية والوطنية والدولية.

ووصف العمل التطوعي بأنه "العمود الفقري لمجتمعاتنا" قائلا: "بينما نتعافى تدريجيا من الجائحة، سيكون للمتطوعين دور رئيسي في التعجيل بالانتقال إلى اقتصادات خضراء وشاملة وعادلة".

الجدير بالذكر أن تنظيم اليوم العالمي للمتطوعين يتم عادة بالشراكة بين منظومة الأمم المتحدة والحكومات والمنظمات التطوعية والأفراد الملتزمين، وغالبا ما يشارك ممثلون عن وسائل الإعلام أو الأوساط الأكاديمية والمؤسسات والقطاع الخاص والجماعات الدينية والثقافية والرياضية والترفيهية المنظمات أيضا.

فيما طالب الأمين العام للأمم المتحدة، دول العالم، بتفعيل أدوات الدبلوماسية الوقائية لمنع الصراعات، جاء ذلك جلسة عقدها مجلس الأمن حول صون السلم والأمن الدوليين.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قال "جوتيريش": "لقد أظهر التاريخ أن الصراعات لا تنشأ من فراغ، كما أنها ليست حتمية"، وفي كثير من الأحيان، تنتج عن نقص الوصول إلى الخدمات الأساسية والمستلزمات الأساسية للحياة - مثل الغذاء والماء والرعاية الصحية - أو عن الثغرات في الأمن والقوانين وأنظمة الحوكمة، ويمكن أيضًا أن تنشب النزاعات بسبب الفجوات في الثقة العامة، سواء في المؤسسات أو الناس في بعضهم البعض.

نيويورك التنمية المستدامة الامم المتحدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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