تشريح جثة ربة منزل قتلت على يد زوجها في الجيزة

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بتشريح جثة ربة منزل قتلت على يد زوجها فى منطقة المنيرة الغربية فى الجيزة، وطلبت تقرير الصفة التشريحية حول الجثة لاستكمال التحقيقات.

شهدت منطقة المنيرة الغربية بمحافظة الجيزة جريمة قتل راحت ضحيتها ربة منزل على يد زوجها، حيث وثقها بحبل، واعتدى عليها بالضرب بعصا حتى فارقت الحياة، بسبب خلافات أسرية بينهما، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، فحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى العميد هانى شعراوى رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، بلاغًا يفيد مقتل سيدة داخل مسكنها بمنطقة المنيرة الغربية، انتقل على الفور رجال المباحث إلى مسرح الجريمة، وتم العثور على جثة ربة منزل مصابة بجروح وكدمات متفرقة بأنحاء جسدها.

وكشفت تحريات الرائد حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة المنيرة الغربية، أن زوج المجني عليها "عامل" وراء ارتكاب الجريمة، حيث وثقها بحبل، ثم اعتدى عليها بعصا، حتى فارقت الحياة من شدة التعذيب.

تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بقتل الضحية بسبب خلافات أسرية، فحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.