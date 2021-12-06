لليوم الثاني.. قادرون باختلاف يتصدر تريند تويتر في يومهم العالمي

تصدر هاشتاج قادرون باختلاف لليوم الثاني على التوالي تريند موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وتفاعل معه المغردون، بعد حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح أمس، احتفالية «قادرون باختلاف» لأصحاب الهمم وذوي القدرات الخاصة، احتفالا بيومهم العالمي.

تستعرض "الدستور" كيف تفاعل رواد السوشيال ميديا مع هاشتاج قادرون باختلاف.

علق عبدالواحد عاشور، أحد رواد موقع التواصل الاجتماعي على صفحته الشخصية بموقع "تويتر" قائلا: "اللهم أُجبر بخاطر من جبر بخاطر أبنائنا.. فيديو مبكي ومؤثر لحوار الرئيس السيسي مع أحد أصحاب الهمم".

عبر أبو علي، أحد رواد موقع التواصل الاجتماعي على صفحته الشخصية بموقع "تويتر" قائلا: "البهجة إللي شوفناها وفرحة أصحاب الهمم وفرحتهم بحضور الرئيس السيسي ‏يبقي حقيقة وشكراً متكفيش يا ريس جبرت بخاطرهم".

وقالت أمنية، أحد رواد موقع التواصل الاجتماعي على صفحتها الشخصية بموقع "تويتر" قائلة: "يارب الولاد الي مع الرئيس وغيرهم يكون ليهم مستقبل افضل ويعيشوا طبيعين ومبسوطين وحلوين زي روحهم الحلوه دي ،كفايه اننا لما بنشوفهم بنحس ان لسه في ارواح صافيه نقيه معانا وبيحركوا انسانيتنا".

بينما علقت ميرا، أحد رواد موقع التواصل الاجتماعي على صفحتها الشخصية بموقع "تويتر" قائلة: "وعن خفة دم اصحاب متلازمة داون ممكن تشوفوها ف احتفالية ⁧‫#قادرون_باختلاف‬⁩‬⁩ في نموذج المرش السياحيه اللي ختمت كلامها ب «اتفضلو معايا »وبعد كده ضحكت وقالت انا بهزر مش هامشي طبعا اد ايه انتوا نعمه كبيره ربنا يراضينا بيكم".

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال كلمته فى احتفالية "قادرون باختلاف"، أود بداية، وقبل كل شيء أن أعرب عن تقديرى لكافة الجهود، التى تبذل فى سبيل خدمة هذا الوطن الغالى، وتحقيق نهضته الشاملة فى شتى المجالات وأخص منها، تلك الجهود المعنية برعاية ودعم وتمكين بناتنا وأبنائنا، من ذوى القدرات الخاصة، أصحاب الهمم والعزيمة.

وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته: أود أن أؤكد لكم من جديد، أننى أشعر بالفخر والامتنان، لمشاركتى معكم اليوم فى تلك المناسبة، التى أضحت تقليدًا نحرص عليه، وواحدة من أهم جسور التواصل الممتد والمستمر بيننا وأصبحت بذلك أحد أعياد الوطن، الذى يحتفى خلاله بأبنائه من ذوى الهمم لنستمد منكم الإرادة والعزيمة ونستلهم القدرة على العطاء، والحرص على العمل الدؤوب، من أجل رفعة شأن مصر وبناء مستقبلها وفق ما نصبو إليه، ونحلم به جميعًا، للأجيال القادمة بإذن الله.

وتابع الرئيس السيسى: أن قصة الكفاح والإصرار والإرادة، من أجل بناء دولتنا الحديثة، قابلها العديد من التشابكات والتحديات وجهناها معًا خلال السنوات الماضية، وما زلنا نقف معًا، كتفًا بكتف، ونعمل يدًا بيد، من أجل تخطى كل الصعاب سعيًا إلى تغيير الواقع وتعديل المسار وكلنا إيمان راسخ بتوفيق الله "عـز وجـل" لمن يتقـن عمله وبأن أعلى مراتب الإتقان، مرهونة بمقدار ما يمكن أن نقدمه لأبنائنا وبناتنا، من ذوى القدرات والهمم وهو ما حرصنا عليه، ووجهنا به مختلف الجهات المعنية بالدولة للعمل على تذليل الصعاب، وتوفير المناخ المناسب والبيئة الصالحة، لتمكينهم من المشاركة الفعالة فى شتى المجالات والاستفادة من إسهاماتهم وقدراتهم المتفردة، فى مسارات العمل الوطني.