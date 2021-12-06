«صوتك مسموع» استجابت لـ96,6% من الشكاوى الواردة للمبادرة منذ انطلاقها

استكمالاً لأهداف خطة عمل وزارة التنمية المحلية فى تلقي وفحص وتوجيه جميع الشكاوى والرد عليها إلكترونيًا من خلال مبادرة "صوتك مسموع" والتي أنشئت في أكتوبر 2018 تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، بما يجعلها قناة تواصل رسمية ذو اتجاهين بين المواطن والحكومة والأجهزة التنفيذية بالمحافظات.

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن "مبادرة صوتك مسموع" تفاعلت مع ما تم رصده من شكاوى واستغاثات المواطنين خلال الفترة القليلة الماضية، ونجحت بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات المعنية بالتعامل مع هذه الاستغاثات والشكاوى ومتابعة فحصها وإزالة أسبابها وإخطار المواطن بالرد النهائي على شكواه مع ضمان ألا يضار المواطن جراء تقدمه بشكوى طالما اتفقت مع معايير الحق في التقدم بها.

وأعلن اللواء محمود شعراوي، أن مبادرة "صوتك مسموع" تلقت منذ انطلاقها المبادرة وحتى الآن 406132 رسالة تضمنت هذه الرسائل 76647 شكوى تم حل عدد 74043 شكوى بنسبة 96,6% وجارِ حل 2604 شكوى، مشيرًا إلى أهمية فتح وتنويع قنوات تلقي ورصد شكاوى واستغاثات المواطنين بصفة مستمرة، والعمل على سرعة اتخاذ اللازم.

وكشف اللواء محمود شعراوي عن نتائج مبادرة صوتك مسموع خلال شهر نوفمبر الماضى حيث تلقت المبادرة 15710 ألف رسالة منها 2449 شكاوى تم الرد منها على 1887 شكوى منها بنسبة 77% وجارِ حل 562 شكوى.

وأوضح اللواء شعراوي، أن شكاوى المواطنين التى تلقتها المبادرة خلال شهر نوفمبر الماضي تنوعت ما بين شكاوى للقمامة والتى بلغ عددها 1402 شكوى والإشغالات 827 شكوى ومخالفات البناء 111 شكوى والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة 91 شكوى والفساد 8 شكاوى إضافة إلى 10 شكاوى خاصة بمبادرة "حياة كريمة" مؤكدًا أن متابعة حل شكاوى المواطنين وتحقيق رضاهم عن الخدمات المقدمة إليهم بكافة المحافظات هو أحد أهم محاور تقييم عمل قيادات الإدارة المحلية.

وأكد اللواء محمود شعراوي أن مبادرة "صوتك مسموع" ساهمت فى إحداث نقلة نوعية في خدمة شكاوى المواطنين بسرعة توصيل صوتهم من خلال وسائل التواصل المختلفة التي تتيحها المبادرة، لافتًا الى أن المبادرة تلقت عبر الواتس آب 12559 رسالة خلال شهر نوفمبر تضمنت 2026 شكوى، تم حل 1593 شكوى منها بنسبة 78,2% ، وبلغ عدد المتابعين للصفحة 67 ألفًا و566 متابعًا، وتلقت الصفحة 3020 رسالة من المواطنين منها 385 شكوى تم حلها بنسبة 71,2%، وتلقت خدمة البريد الإلكترونى 131 رسالة منها 28 شكوى تم حلها بنسبة 71%، وتلقت خدمة الخط الساخن 584 اتصالًا تليفونيًا تضمنت اقتراحات للمواطنين واستفسارات عن الشكاوى المقدمة.

وأشار اللواء محمود شعراوي إلى أن محافظة القاهرة احتلت الصدارة من حيث معدل الاستجابة للشكاوى التى تلقتها المبادرة خلال شهر نوفمبر يليها محافظات الجيزة والإسكندرية والقليوبية والمنيا والدقهلية والبحيرة وسوهاج والشرقية مقدمًا الشكر لجميع المسئولين الذين يسارعون في تقديم الخدمات للمواطنين، وحل مشكلاتهم بهدف حل المشكلات لكل صاحب شكوى مؤكدًا انه يتابع باستمرار معدل استجابة المبادرة للشكاوى والعمل على حلها ومدى التنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات لسرعة التفاعل مع الشكاوى التي يتم رصدها من خلال المبادرة.

وأضاف اللواء محمود شعراوي، أن الوزارة حريصة على التواصل مع المواطنين وحل الشكاوى المقدمة منهم مصدرا تعليمات مشددة لفرق العمل المتصلة بالمبادرة وكذا القيادات المحلية المتفاعلة مع شكاوى المواطنين بضرورة فحص الشكاوى التي تستقبلها الوزارة من خلال المبادرة وزيادة سرعة الاستجابة المباشرة للشكاوى والرد عليها والتفاعل السريع مع المستجدات التي تهم الدولة المصرية ومساهمتها في مشاركة المواطنين بتفعيل تنفيذ القرارات الخاصة بمجابهة فيروس كورونا ومواعيد غلق المحال الجديدة والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بالإضافة إلى محاور عمل المبادرة وذلك بابلاغهم عن المخالفين وسرعة تحرك المبادرة للتصدي الجاد والحاسم للمشكلات.

ودعا اللواء محمود شعراوي المواطنين الذين لديهم شكاوى تتعلق بمحاور المبادرة الأساسية وهى مخالفات البناء، والتعديات على الأراضى الزراعية، والقمامة، والإشغالات، والفساد أو أي أفكار ومقترحات جديدة تصلح للتطبيق فى المحليات بالتواصل الفوري مع فريق عمل صوتك مسموع من خلال وسائل الاتصال المختلفة والتى تتيحها المبادرة عن طريق رقم "الواتس آب" (01150606783) ورقم الخط الساخن (15330) والصفحة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" (www.facebook.com/sotakmasmwo) والبريد الإلكتروني [email protected] وذلك تيسيرًا على المواطنين وضمان وصول شكواهم بسهولة والتفاعل والتواصل مع المسئولين لحلها بأسرع وقت.