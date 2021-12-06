الإثنين 06 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس المتهم بسرقة سائق «توكتوك» في الأميرية

حبس متهم
حبس متهم

قررت نيابة الأميرية، حبس شخص 4 أيام علة ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة سائق “توكتوك” بالإكراه تحت تهديد السلاح بالأميرية، كما طلبت بسرعة ورود تحريات المباحث حول الواقعة. 

تلقى قسم شرطة الأميرية بلاغا من سائق توك توك، مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية، بأنه حال سيره بمركبة التوك توك  قيادته استوقفه أحد الأشخاص وطلب منه توصيله لإحدى المناطق بدائرة القسم، وفور وصولهما فوجئ بقيامه بتهديده بسلاح أبيض "مطواة " كانت بحوزته واستولى منه على (هاتفه المحمول- مبلغ مالى - ساعة يـد) كرهاً عنه ولاذ بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة القسم، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته (السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة).

وبمواجهته بأقوال المجنى عليه أيدها واعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، كما تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمكان إخفائها بالورشة محل عمله، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات وإتهمه بسرقته بالإكراه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطابع الأخلاقى لإدارة الرئيس السيسي

الأكثر قراءة

«رياح وأمطار».. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

خطوات تسجيل لقاح كورونا فى مصر عبر موقع وزارة الصحة

المتهم فى مذبحة الإسماعيلية: «لم أتوقع أن تكون الجريمة بهذه البشاعة»

أول تعليق من محمود الخطيب بعد وعد الرئيس السيسى لأحمد طارق بالانضمام للأهلى

أخر مستجدات رحلات العمرة للمصريين وموعدها وهذه الأسعار

رئيس قسم الصدر بقصر العيني السابق: 50 متحورًا لكورونا.. ولا وفيات من التطعيم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

إنترنت الأشياء.. اقتصاد يقلب موازين العالم

محمود خليل

تعليم البنات.. والخروج من «قفص الحريم»

جرجس شكرى

التمرد على النص المسرحى

ماجد حبته

لكمات البابا للمجتمع الأوروبى

الحسين عبدالرازق

الموضوع أكبر من سوستة!

د. منى حلمى

لا تسألونى عن هويتى ومرجعيتى وخصوصيتى

د.أحمد الخميسى

الأمثال الشعبية المصرية والروسية

محمد نجم

«أوميكرون» وتأثيره محليًا وعالميًا

صور

إطلالات مبهرة فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

مباراة ماراثونية.. أهداف منتخب مصر في السودان

ندوة صناع مسلسل مدرسة الروابى للبنات ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى

محطة تل أبيب

المزيد

إطلاق نار على المنفذ: إصابة حارس أمن إسرائيلي في حادث دهس

«الصحة» الإسرائيلية: 11 حالة تأكد إصابتها بمتحور أوميكرون حتى الآن

جيوب الحركة.. كيف أقامت حماس وحدة عسكرية داخل لبنان؟