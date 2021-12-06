حبس المتهم بسرقة سائق «توكتوك» في الأميرية

قررت نيابة الأميرية، حبس شخص 4 أيام علة ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة سائق “توكتوك” بالإكراه تحت تهديد السلاح بالأميرية، كما طلبت بسرعة ورود تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى قسم شرطة الأميرية بلاغا من سائق توك توك، مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية، بأنه حال سيره بمركبة التوك توك قيادته استوقفه أحد الأشخاص وطلب منه توصيله لإحدى المناطق بدائرة القسم، وفور وصولهما فوجئ بقيامه بتهديده بسلاح أبيض "مطواة " كانت بحوزته واستولى منه على (هاتفه المحمول- مبلغ مالى - ساعة يـد) كرهاً عنه ولاذ بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة القسم، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته (السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة).

وبمواجهته بأقوال المجنى عليه أيدها واعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، كما تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمكان إخفائها بالورشة محل عمله، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات وإتهمه بسرقته بالإكراه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.