الإثنين 06 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تستعلم عن حالة المصابين في انهيار شرفة منزل بإمبابة

انهيار شرفة منزل
انهيار شرفة منزل

طلبت نيابة الجيزة الاستعلام عن حالة ربة منزل سقطت عليها شرفة الشقة محل سكنها «بلكونة»، كما أصيب أحد الأشخاص تصادف مروره أثناء السقوط، وحدوث تلفيات بإحدى السيارات أسفل العقار، بشارع طارق بن زياد بمنطقة أرض الجمعية بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة.

كما تم إخلاء العقار لحين الانتهاء من معاينة العقار بمعرفة لجنة هندسية وإعداد تقرير بشأنه.

تلقى قسم شرطة إمبابة إشارة من غرفة عمليات النجدة، تفيد بحدوث انهيار جزئي بأحد العقارات بشارع طارق بن زياد بمنطقة أرض الجمعية بدائرة القسم. 

وبالانتقال والفحص تبين إصابة ربة منزل سقطت بها شرفة الشقة محل سكنها، وإصابة أحد الأشخاص تصادف مروره أثناء السقوط، وحدوث تلفيات بأحد السيارات المركونة أسفل العقار، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

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