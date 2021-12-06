أمن المنافذ يحبط محاولتي تهريب نقد أجنبي وهجرة غير الشرعية

استكملت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيَّما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الـ24 ساعة الأخيرة عن ضبط 32 قضية فى مجال الأمن العام وتهريب مواد مخدرة ونقد أجنبي وتزوير مستندات وهجرة غير شرعية و412 مخالفة مرورية متنوعة وتنفيذ 269 حكمًا قضائيًّا متنوعة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية.