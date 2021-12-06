النيابة تواصل التحقيق في واقعة «مسن الجيزة»

تواصل نيابة الجيزة، التحقيق في وفاة مسن قتله شقيقان لسرقته في المنيرة الغربية، وطلبت الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من التشريح.

وتبين من التحقيقات أن الشقيقان يبلغ أحدهما 17 عامًا والآخر 19 عامًا، كما تبين أنهما مسجلان خطر، في قضايا سرقة.

وأضافت التحقيقات، أن المجني عليه كان يعيش بمفرده داخل شقته، فعلم المتهمان بأنه يعيش بمفرده، وقررا أن يتسللا لشقته لسرقته، فسرقا حلة طهي، وعقب سرقتهما شعر بهما المجني عليه، فباغته أحدهما بطعنه بالسكين، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، ونقله الجيران على الفور إلى المستشفى، كما أمرت النيابة بحبسهما على ذمة التحقيقات التي تجري معهما.

وأشارت التحريات، إلى أن المجني عليه قاومهما، فاعتديا عليه بطعنة نافذة في الجسم أودت بحياته، وتم القبض على المتهمين، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، من ضبط شقيقين في العقد الثاني من عمرهما لقيامهما بقتل مسن داخل محل سكنه أثناء سرقتهما حلة طهي بمنطقة المنيرة الغربية.