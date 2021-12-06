الإثنين 06 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس صاحب مجزر بدون ترخيص في 15 مايو

جريدة الدستور

قررت نيابة 15 مايو، اليوم الإثنين، بحبس صاحب مجزر دواجن بدون ترخيص بـ15 مايو 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما طلبت سرعة ورود تحريات المباحث حول الواقعة. 

وجاء فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجاري فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط صاحب مجزر دواجن كائن بدائرة قسم شرطة 15مايو، وذلك لإدارته المجزر بدون ترخيص ، وحيازته كميات من الدواجن واللحوم مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية غاشاً بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة ، كما عثر بداخل المجزر المشار إليه على (2٫680 طن "لحوم – دواجن – كبد وقوانص – سجق"، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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