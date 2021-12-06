قرار من النيابة ضد «سيدة الغرامات» بمصر القديمة

قررت نيابة مصر القديمة، اليوم الإثنين، حبس ربة منزل صادر ضدها أحكام غرامات بلغت أكثر من 11 مليون جنيه، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما طلبت سرعة ورود تحريات المباحث حول الواقعة.

كانت وحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة، قد تمكنت من ضبط ربة منزل، مقيمة بدائرة القسم، والمطلوب التنفيذ عليها في عدد أحكام غرامات "مباني" والمقضي فيها بغرامات مالية مستحقة بلغت أكثر من 11 مليون جنيه.

وبمواجهتها بالأحكام الصادرة ضدها أقرت بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.