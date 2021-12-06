الإثنين 06 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس صاحب محطة وقود لتلاعبه في معيار البنزين بالقاهرة

جريدة الدستور

قررت نيابة مدينة نصر، بحبس صاحب محطة وقود لتلاعبه في معيار البنزين والسولار بمدينة نصر، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما قررت النيابة العامة سرعة تحريات المباحث حول الواقعة. 

تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط المسئول عن محطة وقود كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة لقيامه بالتلاعب فى المعيار الخاص بماكينة "بنزين 92 – سولار" وتجميع مواد بترولية بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة ، كما عثر بداخل المحطة المشار إليها على (21000 لتر بنزين 92 "أوكتين مدعم" – 28000 لتر سولار "مدعم").

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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