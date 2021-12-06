الإثنين 06 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حريق في مزرعة دواجن بالغربية

جريدة الدستور

تمكنت قوات الحماية المدنية، اليوم الإثنين، من السيطرة على حريق نشب داخل مزرعة دواجن بقرية دوشنر التابعة لدائرة مركز المحلة الكبري بمحافظة الغربية.

تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق في مزرعة دواجن بناحية قرية دوشنر بدائرة مركز المحلة، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ.

 وجرى الدفع بسيارتي إطفاء للسيطرة على الحريق، وتمت السيطرة على الحريق وإخماد النيران، وبالفحص تبين  نشوب الحريق بمزرعة دواجن مكونة من طابق واحد، على مساحة 1000 متر مربع تقريبًا، خارج الكتلة السكنية بسبب ماس كهربائي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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