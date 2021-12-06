الإثنين 06 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اعترافات المتهم بتهديد جيرانه بـ«سنجة» بعد مشادة كلامية معهم

جريدة الدستور

اعترف شخص بتهديد جيرانه بـ"سنجة" بعد مشادة كلامية معهم بسبب "لعب العيال" تطورت لمشاجرة، استل خلالها سلاحا أبيض مهددًا جيرانه.

وأضاف المتهم في اعترافاته، أنه كان يقصد "تخويف" جاره، حيث أشهر السنجة، لكن الجيران التقطوا له فيديوهات ووثقوا الواقعة، ليتم القبض عليه.

كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع "فيس بوك"، لقيام أحد الأشخاص بحمل سلاح أبيض وترويع جيرانه بكفر الشيخ، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك".. متضمناً قيام أحد الأشخاص بحمل "سلاح أبيض" أسفل أحد العقارات وترويع جيرانه بدائرة مركز شرطة بيلا. 

وبالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد هوية الشخص (مقيم بدائرة مركز شرطة بيلا) وتبين وجود خلافات بينه وبين أحد الأشخاص (مقيم بذات العنوان) بسبب لهو الأطفال قام على إثرها الأول بإشهار سلاح أبيض "سنجة" بقصد ترويعه وتهديده. 

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن كفر الشيخ من ضبط المتهم المذكور والسلاح المستخدم فى الواقعة، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات السبب، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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