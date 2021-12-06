«إيباي» تُعلق حسابات مستخدمين بالخطأ

علقت منصة "إيباي" eBay للتجارة الإلكترونية عن طريق الخطأ، حسابات عدد غير محدد من المستخدمين في 3 ديسمبر الماضي.

وذكر موقع "ذا فيرج" التقني أن المنصة أقرت بالواقعة، وأوضحت أن المستخدمين الذين تم تعليق حساباتهم عن طريق الخطأ تلقوا إشعارًا حتى يتمكنوا من حل المشكلة.

كان المستخدمون عبر وسائل التواصل الاجتماعي قد أبلغوا عن تعليق حساباتهم على موقع eBay يوم الجمعة على الرغم من عدم انتهاك أي قواعد على المنصة عن عمد.

إيباي هي شركة تجارة إلكترونية متعددة الجنسيات وتتخذُ من سان خوسيه، كاليفورنيا بالولايات المتحدة مقرًا لها.

وتُسّهل الشركة عبر موقعها على الإنترنت التجارة من المستهلك إلى المستهلك كما تُساهم في تجارة التجزئة.

وأسَّسَ بيير أميديار موقع إيباي عام 1995 وأصبحت مع مرور الوقت شركة عملاقة في عالم التجارة عبر الإنترنت.

وكانت الشركة تنشطُ اعتبارًا من عام 2019 في حوالي 32 دولة، حيث يُوفّز موقعها على الشبكة العنكبوتيّة مزاد إلكتروني يُمكن للأفراد فيه والشركات على حدٍ سواء بيع وشراء مجموعة متنوعة من السلع والمنتجَات والخدمات في جميع أنحاء العالم.

وتُوفّر شركة إيباي موقعها بشكلٍ مجاني للمشترين لكنها تفرضُ رسومًا على البائعين مقابل إدراج سلعهم ومنتجاتهم بعد عددٍ محدودٍ من عرض السلع المجاني كما تفرضُ رسومًا أخرى عند بيع المنتجات.

وتطوّر موقع إيباي على مرّ السنوات فأضافَ – على غِرار باقي المواقع في نفس مجاله – ميزة التسوق الفوري وهي الميزة التي تُمكّن الزبون من شراء منتوجٍ ما بشكل فوري وسلس دون تعقيدات فتح وتأكيد الحساب وما إلى ذلك.

كما أضاف الموقع خواص أخرى من قبيل البحث عن السلع عبر رمز المُنتَج العالمي أو البحث عن الكتب عبر رقم الكتاب المعياري الدولي أو أي نوع آخر من أرقام وحدة إدارة المخزون، كما يحوي الموقع بعض الإعلانات المبوبة فضلًا عن تداول تذاكر الأحداث والعروض وغيرها من الخدمات.

وعرضت إيباي في السابق تحويل الأموال عبر الإنترنت كجزء من خدماتها (عبر باي بال التي كانت شركة فرعية مملوكة بالكامل لإيباي من 2002 حتى 2015).