بعد ظهورها الفني الأول.. حسن الرداد يوجه رسالة دعم لدنيا سمير غانم

وجَّه الفنان الفنان حسن الرداد، رسالة دعم إلى الفنانة دنيا سمير غانم، بعد ظهورها الفني الأول أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، خلال احتفالية «قادرون باختلاف» لدعم ذوي الهمم.

وكتب الرداد، في منشورٍ عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «أختي الغالية، سعيد جدًا بظهورك وبحضورك الراقي في هذا الحدث الكبير، وبدورك الإيجابي في خدمة المجتمع.. جمهورك كله مبسوط بعودتك، وإن شاء الله تقدمي لهم أعمال ناجحة كالعادة».

وشاركت الفنانة دنيا سمير غانم، أمس الأحد، في عملًا فنيًا، للمرة الأولى منذ وفاة والديها الفنان سمير غانم، والفنانة دلال عبدالعزيز، خلال احتفالية «قادرون باختلاف»، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقدمت «دنيا»، أغنية «بلادي اسملي» مع كورال من الفتيات والأولاد، فيما توجهت بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على هذه الاحتفالية، وتكريمه لوالدها الراحل سمير غانم.