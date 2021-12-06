حملات رقابية بالتعاون مع شرطة التموين على المخابز بأنحاء الجمهورية
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم (الغش التجارى والصناعى - السلع مجهولة المصدر - الاستيلاء على المال العام - المصانع غير المرخصة لإنتاج السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي - المنتجات غير الغذائية المغشوشة وذات العلامات التجارية المقلدة).
أسفرت تلك الحملات عن ضبط 1668 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.. أبرزها ضبط (210 قضية مخابز ودقيق) بمضبوطات بلغت (7.608 طن – 223 قطعة، وضبط (56 قضية غش غذائى) بمضبوطات بلغت (179,423 طن – 15775 عبوة – 269607 قطعة، وضبط (13 قضية لحوم ودواجن وأسماك) بمضبوطات بلغت (7,669 طن)، وضبط (29 قضية غش غير غذائي) بمضبوطات بلغت (55,211 طن – 89069 عبوة – 107339 قطعة – 18000متر – 2000 لتر)، وضبط (34 قضية إسطوانات بوتاجاز ومواد بترولية) بمضبوطات بلغت (373967 لتر – 14809 إسطوانة).