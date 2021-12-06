سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين 6-12-2021

شهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع في البنوك العامة والاستثمارية، ارتفاعًا طفيفًا خلال فترة التعاملات اليوم الإثنين، حيث بلغ 15,74 جنيه، بمعدل زيادة قرشين عن الأمس، وذلك رغم حالة استقرار سعر صرف الدولار الأمريكي في السوق المصرفي، واهتمام الكثير من المستثمرين ورجال الأعمال والشركات بمتابعة أسعار الصرف لارتباطها بأسعار العديد من السلع الأساسية والمنتجات، مما أدى إلى اهتمام البنك المركزي بتوفير أسعار الصرف للعملات الاجنبيه.



سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع اليوم

فى السياق ذاته، كشفت بيانات شاشات التداول إستمرار معدلات السحب الطبيعية على العملات، مما أدى إلى استقرار سعر الصرف، ومنها سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع في البنوك، فى ظل قدرة البنك المركزي والبنوك العامة والخاصة بتوفير كميات الدولار اللازمة لكافة العملاء يوميا، بجانب تدفقات العملة من المصريين بالخارج.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري

بالاضافة إلى ما سبق، استقر سعر الدولار في البنك المركزي المصري مقابل الجنيه عند مستوى 15,66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع، حسب آخر سعر صرف خلال تعاملات اليوم.



سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري

كما شهد سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري ثباتًا عند مستوى 15,66 جنيه للشراء و15,76 جنيه للبيع خلال التعاملات.

سعر الدولار في بنك مصر

كذلك سجلت شاشات التداول في البنوك، تسجيل سعر صرف الدولار الأمريكي في بنك مصر 15,66 جنيه للشراء بينما سجل 15,76 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك القاهرة

وأيضا أظهر تداول العملات الأجنبية استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة عند مستوى 15،75 جنيه للشراء بينما سجل 15،65 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية

كذلك كشفت التعاملات في بنك الإسكندرية استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه عند مستوى 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

كما بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB مقابل الجنيه المصري 15.65 جنيه للشراء بينما سجل 15.75 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك أبو ظبي

فى النهاية، استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك أبو ظبي الإسلامي عند مستوى 15.67 جنيه للشراء بينما سجل مبلغ 15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك عوده

وفي الختام، شهد سعر الدولار في بنك عوده مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار عند مستوى 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع خلال التعاملات.