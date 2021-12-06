الإثنين 06 ديسمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إيطاليا: قيود كورونا المشددة تدخل حيز التنفيذ

إيطاليا
إيطاليا

بدأت إيطاليا اليوم الاثنين في تطبيق قيود مشددة مرتبطة بفيروس كورونا تستهدف بشكل أساسي غير الملقحين، حيث
سيجري استبعادهم من العديد من الأنشطة العامة.
 

وسيسمح فقط لمن تلقوا التطعيم أو المتعافين من كوفيد19- اعتبارا من اليوم الاثنين بتناول الطعام داخل المطاعم كما يمكنهم الذهاب إلى دور السينما والحفلات في الأندية وحضور مباريات كرة القدم في الاستاد.
 

ومن المقرر يستمر العمل بهذه القيود، التي تبنتها حكومة رئيس الوزراء ماريو دراجي نهاية الشهر الماضي، حتى 15 يناير المقبل.
 

كما ستسري تلك القيود على وسائل النقل العام المحلية وفي الفنادق. وحتى الآن، على سبيل المثال، كان لزاما على المسافرين في رحلات قطارات المسافات الطويلة التطعيم  ضد كوفيد19-، أو أن يكونوا قد تعافوا من المرض أو كانت نتيجة فحصهم سلبية ضد الإصابة بفيروس كورونا.
 

واعتبارا من اليوم، سيكون لزاما على مستخدمي مترو الأنفاق والحافلات والقطارات في وسائل النقل المحلية اثبات ذلك أيضا، في إطار ما يسمى بـ "جواز المرور الأخضر".
 

وستكون الشهادة رقمية أو عبارة عن رمز استجابة سريعة (كيو أر) قابل للطباعة والذي يمكن مسحه ضوئيا والتحقق منه باستخدام تطبيق على الهاتف الذكي.
 

يشار إلى أن الأطفال دون سن الثانية عشر معفيون من تلك القيود، حيث لا يمكن تطعيمهم حتى الأن.
 

ووفقا لخطط الحكومة، فإن تطعيم الاطفال سيصبح ممكنا اعتبارا من 16 ديسمبر الجاري.
 

ووافقت هيئة الأدوية الإيطالية بالفعل على لقاح شركة فايزر/بيونتك المضاد لكوفيد19- بجرعات منخفضة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 11 عاما.
 

واعتبارا من 15 ديسمبر، سيجري توسيع نطاق التطعيمات الإلزامية ليشمل موظفي المدارس وكذلك ضباط الشرطة والجنود.وكان هذا هو الوضع داخل القطاع الصحي منذأبريل الماضي.

 

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وائل لطفي

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