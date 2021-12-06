الإثنين 06 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تنكيس الأعلام فى أمريكا بعد وفاة السياسى الجمهورى بوب دول

صورة من الأرشيف
صورة من الأرشيف

أمر الرئيس الأمريكي جو بايدن بتنكيس الأعلام خارج المنشآت العامة في واشنطن حدادا على وفاة السياسي الجمهوري المخضرم بوب دول.
 

وتوفي دول، والذي كان عضوا في مجلس الشيوخ لفترة طويلة عن ولاية كنساس وخاض الانتخابات الرئاسية أمام الرئيس الأسبق بيل كلينتون عام 1996،يوم الأحد عن 98 عاما.
 

ووصف بايدن في إعلان صدر في واشنطن دول بأنه "من القلائل الذين يمكن اعتبارهم رجال دولة في تاريخنا وبطل حرب".
 

وسيجري تنكيس العلم الأمريكي إلى منتصف الساري في البيت الأبيض وجميع المباني والأراضي العامة والمراكز العسكرية والمحطات البحرية وجميع السفن البحرية في الولايات المتحدة وأراضيها في الخارج حتى غروب شمس يوم الخميس المقبل.
 

وكان دول، الذي شارك في الحرب العالمية الثانية، عضوا في مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية كانساس خلال الفترة من عام 1969 إلى عام .1996
 

وكان دول يعيش مع زوجته إليزابيث، عضوة الكونجرس السابقة عن ولاية نورث كارولينا ووزيرة النقل السابقة، وابنتهما روبن.

الاعلام الجمهور أمريكا جمهورى جمهور إعلام الجمهوري السياسي سياس بعد وفاة سياسي لإعلام

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطابع الأخلاقى لإدارة الرئيس السيسي

الأكثر قراءة

خطوات تسجيل لقاح كورونا فى مصر عبر موقع وزارة الصحة

أخر مستجدات رحلات العمرة للمصريين وموعدها وهذه الأسعار

أول تعليق من محمود الخطيب بعد وعد الرئيس السيسى لأحمد طارق بالانضمام للأهلى

اليوم.. التأمينات تنتهى من صرف الشريحة الثانية

حظك اليوم لجميع الأبراج الفلكية الإثنين 6 ديسمبر 2021

موعد افتتاح المتحف المصرى الكبير وأسعار الدخول للمواطنين والأجانب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

إنترنت الأشياء.. اقتصاد يقلب موازين العالم

محمود خليل

تعليم البنات.. والخروج من «قفص الحريم»

جرجس شكرى

التمرد على النص المسرحى

ماجد حبته

لكمات البابا للمجتمع الأوروبى

الحسين عبدالرازق

الموضوع أكبر من سوستة!

د. منى حلمى

لا تسألونى عن هويتى ومرجعيتى وخصوصيتى

د.أحمد الخميسى

الأمثال الشعبية المصرية والروسية

محمد نجم

«أوميكرون» وتأثيره محليًا وعالميًا

صور

إطلالات مبهرة فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

مباراة ماراثونية.. أهداف منتخب مصر في السودان

ندوة صناع مسلسل مدرسة الروابى للبنات ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى

محطة تل أبيب

المزيد

«الصحة» الإسرائيلية: 11 حالة تأكد إصابتها بمتحور أوميكرون حتى الآن

جيوب الحركة.. كيف أقامت حماس وحدة عسكرية داخل لبنان؟

فلسطين: الاحتلال يستخدم مصطلح «الإرهاب» جزافًا لوصم مواطنينا