واشنطن تدين بشدة الهجوم على المدنيين فى مالى بأفريقيا

أعلنت الولايات المتحدة إدانتها الشديدة للهجوم على المدنيين بالقرب من مدينة باندياجارا في مالي بأفريقيا.



وقال نيد برايس، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن الهجوم أسفر عن مصرع 31 شخصا وإصابة 17 آخرين.



وأضاف أن الولايات المتحدة تبعث بأحر تعازيها إلى الشعب المالي، وستواصل شراكتها معه في سعيه نحو مستقبل آمن وديمقراطي ويتمتع بالرفاهية.

وتعرض معسكران تابعان للأمم المتحدة في مالي لهجمات من جانب مسلحين.



وأفادت بعثة الأمم المتحدة في مالي، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن قذائف هاون استهدفت اليوم معسكر مينوسما في جاو وأمس في أنسونجو دون وقوع إصابات، فيما أدى الهجومان إلى بعض الأضرارا المادية.



وكان 31 مدنيا قد قتلوا على الأقل وأصيب 8 آخرون، بهجوم شنه مسلحون على حافلة في مالي بشرق البلاد بالقرب من مدينة باندياجارا في منطقة موبتي.

من جانبه، قال مولاي جيندو، رئيس بلدية بلدة بانكاس، إن المسلحين هاجموا الحافلة لدى مرورها على طريق من قرية سونجو إلى سوق في باندياجارا، والتي تبعد عنها عشرة كيلومترات، وفقا لوكالة «رويترز».

وأفادت الوكالة، نقلا عن مسئولين محليين، بأن مسلحين قتلوا 31 شخصا على الأقل فى وسط مالي، أمس الجمعة، لافتين إلى أن الهجوم وقع عندما فتح مسلحون النار على حافلة تنقل ركابا إلى سوق محلية.

ولفت المسئولون إلى أن المسلحين بدأوا هجومهم بإطلاق النار على إطارات الحافلة، التي تم تمزيقها، ثم فتحوا النار على ركاب الحافلة بعد ذلك.

يأتي ذلك فيما أكدت مذكرة أمنية داخلية أن فرق الاستجابة الأولية في موقع الهجوم عثرت على 25 جثة محترقة في الحافلة.

وفى نهاية شهر سبتمبر الماضى، لقي سائقا شاحنتين مغربيان مصرعهما على إثر هجوم مسلح لم تعرف بعد هوية منفذيه في مالي، بينما كانا يتوجهان نحو العاصمة باماكو، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية مغربية وأمنية مالية.