الإثنين 06 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

واشنطن تدين بشدة الهجوم على المدنيين فى مالى بأفريقيا

صورة من الأرشيف
صورة من الأرشيف

 أعلنت الولايات المتحدة إدانتها الشديدة للهجوم على المدنيين بالقرب من مدينة باندياجارا في مالي بأفريقيا.


وقال نيد برايس، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن الهجوم أسفر عن مصرع 31 شخصا وإصابة 17 آخرين.


وأضاف أن الولايات المتحدة تبعث بأحر تعازيها إلى الشعب المالي، وستواصل شراكتها معه في سعيه نحو مستقبل آمن وديمقراطي ويتمتع بالرفاهية.

 

وتعرض معسكران تابعان للأمم المتحدة في مالي لهجمات من جانب مسلحين.


وأفادت بعثة الأمم المتحدة في مالي، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن قذائف هاون استهدفت اليوم معسكر مينوسما في جاو وأمس في أنسونجو دون وقوع إصابات، فيما أدى الهجومان إلى بعض الأضرارا المادية.


وكان 31 مدنيا قد قتلوا على الأقل وأصيب 8 آخرون، بهجوم شنه مسلحون على حافلة في مالي بشرق البلاد بالقرب من مدينة باندياجارا في منطقة موبتي.

 

من جانبه، قال مولاي جيندو، رئيس بلدية بلدة بانكاس، إن المسلحين هاجموا الحافلة لدى مرورها على طريق من قرية سونجو إلى سوق في باندياجارا، والتي تبعد عنها عشرة كيلومترات، وفقا لوكالة «رويترز».

 

وأفادت الوكالة، نقلا عن مسئولين محليين، بأن مسلحين قتلوا 31 شخصا على الأقل فى وسط مالي، أمس الجمعة، لافتين إلى أن الهجوم وقع عندما فتح مسلحون النار على حافلة تنقل ركابا إلى سوق محلية.

 

ولفت المسئولون إلى أن المسلحين بدأوا هجومهم بإطلاق النار على إطارات الحافلة، التي تم تمزيقها، ثم فتحوا النار على ركاب الحافلة بعد ذلك.

 

يأتي ذلك فيما أكدت مذكرة أمنية داخلية أن فرق الاستجابة الأولية في موقع الهجوم عثرت على 25 جثة محترقة في الحافلة.

وفى نهاية شهر سبتمبر الماضى، لقي سائقا شاحنتين مغربيان مصرعهما على إثر هجوم مسلح لم تعرف بعد هوية منفذيه في مالي، بينما كانا يتوجهان نحو العاصمة باماكو، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية مغربية وأمنية مالية.

هجوم أمن الولايات المتحدة الخارجية امريكية وزارة الخارجية واشنطن الخارجية الامريكية تواصل الأمريكي مدني وزارة الخارجية الامريكية المتحدث باسم المدنيين الخارجية الامريكي ولايات لخارجية الأمريكية الولايات المتحد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية الولايات المتحدة ا الشعب المالي

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطابع الأخلاقى لإدارة الرئيس السيسي

الأكثر قراءة

خطوات تسجيل لقاح كورونا فى مصر عبر موقع وزارة الصحة

أخر مستجدات رحلات العمرة للمصريين وموعدها وهذه الأسعار

أول تعليق من محمود الخطيب بعد وعد الرئيس السيسى لأحمد طارق بالانضمام للأهلى

اليوم.. التأمينات تنتهى من صرف الشريحة الثانية

حظك اليوم لجميع الأبراج الفلكية الإثنين 6 ديسمبر 2021

موعد افتتاح المتحف المصرى الكبير وأسعار الدخول للمواطنين والأجانب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

إنترنت الأشياء.. اقتصاد يقلب موازين العالم

محمود خليل

تعليم البنات.. والخروج من «قفص الحريم»

جرجس شكرى

التمرد على النص المسرحى

ماجد حبته

لكمات البابا للمجتمع الأوروبى

الحسين عبدالرازق

الموضوع أكبر من سوستة!

د. منى حلمى

لا تسألونى عن هويتى ومرجعيتى وخصوصيتى

د.أحمد الخميسى

الأمثال الشعبية المصرية والروسية

محمد نجم

«أوميكرون» وتأثيره محليًا وعالميًا

صور

إطلالات مبهرة فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

مباراة ماراثونية.. أهداف منتخب مصر في السودان

ندوة صناع مسلسل مدرسة الروابى للبنات ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى

محطة تل أبيب

المزيد

«الصحة» الإسرائيلية: 11 حالة تأكد إصابتها بمتحور أوميكرون حتى الآن

جيوب الحركة.. كيف أقامت حماس وحدة عسكرية داخل لبنان؟

فلسطين: الاحتلال يستخدم مصطلح «الإرهاب» جزافًا لوصم مواطنينا