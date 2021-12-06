رفع 169 طن قمامة ومخلفات من طنطا بالغربية

قال حسام عبداللطيف، رئيس مركز ومدينة طنطا بمحافظة الغربية، مساء الأحد، إنه تم رفع 169 طن قمامة وتراكمات مخلفات وأتربة من قرى المركز، وذلك خلال 24 ساعة.

وأشار رئيس مركز ومدينة طنطا، إلى أن الحملات استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة بقرى المركز، وتمهيد الطرق وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات، وصيانة أعمدة وكشافات الإنارة العامة.

فيما أعلنت رئاسة مركز ومدينة قطور الغربية، رفع نحو 84 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة من الشوارع والطرق الفرعية على مستوى المركز والمدينة.

وأشارت في بيان، إلى أن الحملة استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة بالمدينة والقرى متمثلة في الطرق الفرعية والشوارع، وتمهيدها وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات، وصيانة أعمدة وكشافات الإنارة العامة.

بينما قال إبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى، السبت، إنه تم رفع نحو 125 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة من الشوارع والطرق الفرعية على مستوى المركز والمدينة.

ونوه بأن الحملة استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة بالمدينة والقرى متمثلة فى الطرق الفرعية والشوارع، وتمهيدها وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات.

وكان طارق رحمى محافظ الغربية، قد شدد على استمرار حملات النظافة، ورفع تراكمات الرمال، ومخلفات المبانى، بالمراكز والمدن، لتحسين البيئة، ورفع مستوى النظافة، وتوفير بيئة صحية للمواطنين، وأن الحملات استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة بالشوارع والطرق بالمدن والقرى على مستوى المحافظة، وتمهيد الطرق وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات.

وأوضح، أنه يتم دعم مجالس المدن والأحياء بمعدات لدعم منظومة النظافة، والمساهمة فى تحسين الأداء ورفع القمامة والمخلفات والأتربة من الطرق والشوارع على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

وشدّد رحمى، على استمرار حملات النظافة، ورفع تراكمات الرمال، ومخلفات المبانى، بالمراكز والمدن، لتحسين البيئة، ورفع مستوى النظافة، وتوفير بيئة صحية للمواطنين.

وعلى صعيد آخر، تمكنت رئاسة مركز ومدينة طنطا بمحافظة الغربية، اليوم الأحد، بالاشتراك مع الوحدات المحلية القروية، من وقف 3 حالات إنشاء وبناء على الأراضي الزراعية وأدوار مخالفة في قرى بالمركز.

وقال حسام عبد اللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا، أنه تم وقف أعمال البناء بدون ترخيص وإزالة الشدات الخشبية بإجمالي 3 حالات لمباني تحت الإنشاء وأدوار مخالفة في منازل قائمة، ومصادرة معدات وخامات البناء.

وأشار رئيس المدينة، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحاب تلك المخالفات، وإحالتهم للنيابة.

