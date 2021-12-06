«مستقبل وطن» ينظم أكبر مسابقة لأوائل الطلبة بالمنيا

انطلاقًا للدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن، تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس الحزب، وتنفيذًا لتوجيهات النائب أشرف رشاد الشريف الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، وتحت إشراف النائب محمد نشأت العمدة المشرف العام على مسابقة أوائل الطلبة بمحافظة المنيا، نظمت أمانات الحزب بجميع مراكز وأقسام المحافظة حفلات تدشين مسابقة أوائل الطلبة والمقرر انطلاقها اليوم الإثنين.

تشمل الاحتفالات عزف السلام الجمهوري، وتلاوة القران الكريم، وكلمات افتتاحية لأمين المركز، ومدير الإدارة التعليمية بالمركز، وعرض فيديو لإنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال السبع سنوت السابقة في قطاع التعليم ما قبل الجامعي، وتكريم نماذج من أوائل الإدارات التعليمية في الشهادات بالمراحل التعليمية الثلاث (ابتدائي / إعدادي / ثانوي)، وكذلك تكريم حفظة القرآن الكريم، والمخترع الصغير، كما تم الإعلان عن بدء وانطلاق المسابقة فىي كافة مراكز المحافظة التسع ، اليوم الإثنين.

الجدير بالذكر، أن المسابقة يتم تنفيذها على 4 مراحل المرحلة الأولى على مستوى المجلس القروي، والمرحلة الثانية على مستوى المركز، والثالثة على مستوى المحافظة، والرابعة والأخيرة على مستوى الجمهورية، كما سيتم توزيع هدايا لجميع المشاركين وجوائز مالية للفائزين بالمراكز الأولى.

تهدف المسابقة إلى تشجيع الطلبة والطالبات على التفوق العلمي، وتقوية روح التنافس بينهم، والمبنى على معايير تتسم بالشفافية والنزاهة والموضوعية وتنمية روح الولاء والانتماء لدى الطلاب، والإعلاء من قيمة التنافس الشريف في المجالات العلمية والثقافية بين الطلاب، وتستهدف المسابقة طلبة وطالبات الصفوف النهائية من مدارس المراحل الثلاثة (الابتدائية-الإعدادية-الثانوية) للعام الدراسي الحالي ٢٠٢٢/٢٠٢١م .

ويأتي ذلك في اطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ومؤسسات الدولة المصرية من خلال اطلاق المبادرات وتنظيم الفعاليات لتلبية احتياجات المواطنين و للتخفيف عنهم في كافة المجالات .

مستقبل وطن المنيا يدشن حفلات لبدء مسابقة أوائل الطلبة

مستقبل وطن المنيا يدشن حفلات لبدء مسابقة أوائل الطلبة

مستقبل وطن المنيا يدشن حفلات لبدء مسابقة أوائل الطلبة

مستقبل وطن المنيا يدشن حفلات لبدء مسابقة أوائل الطلبة

مستقبل وطن المنيا يدشن حفلات لبدء مسابقة أوائل الطلبة

مستقبل وطن المنيا يدشن حفلات لبدء مسابقة أوائل الطلبة

مستقبل وطن المنيا يدشن حفلات لبدء مسابقة أوائل الطلبة