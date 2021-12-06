الإثنين 06 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بيلاروس: سنعلن عن تدابير جوابية ردا على العقوبات الغربية

رئيس الوزراء البيلاروسي
رئيس الوزراء البيلاروسي رومان جولوفتشينكو

أعلن رئيس الوزراء البيلاروسي رومان جولوفتشينكو أن بلاده ستعلن عن "تدابير جوابية" ردا على العقوبات الغربية بعد عطلة نهاية الأسبوع.

وفي تصريح لقناة "بيلاروس-1" تعليقا على العقوبات الغربية الجديدة على بيلاروس ولاسيما الحزمة الخامسة من القيود المفروضة من قبل الاتحاد الأوروبي، أوضح غولوفتشينكو أن بلاده "ستتخذ تدابير جوابية للرد على العقوبات الغربية".

وأضاف: "بطبيعة الحال، سنعلن عن قرارات في الأيام القريبة المقبلة، بعد عطلة نهاية الأسبوع مباشرة".

وأكد أن "مينسك لم تهاجم أحدا، لكن مع إعلان الحرب الاقتصادية ضدها، فإن هذه العقوبات لن تمر دون رد".

وأوضح أن مينسك لن تستخدم جميع الأدوات المتاحة لديها للرد على العقوبات، مشيرا إلى أن "الإجراءات المقبلة لن تكون غير متكافئة بل ستكون موازية وكافية".

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أكدت أن العقوبات الغربية التي تم تبنيها في 2 ديسمبر ضد بيلاروس غير شرعية مثل أي قيود مفروضة بالالتفاف على مجلس الأمن الدولي.

وفي وقت سابق ، ندد رئيس مجلس "الدوما" الروسي فياتشيسلاف فولودين،بحزمة العقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي وواشنطن ضد بيلاروس، واصفا إياها بـ"غير عادلة وقاسية".

وبحسب ما نقلت وكالة "نوفوستي" الروسية كتب فولودين على تليجرام: "قرار الاتحاد الأوروبي غير عادل، وقاس على اللاجئين. لقد حل الشتاء، مما يعني أن الظروف على الحدود تزداد صعوبة كل يوم".

وأعلنت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي، الخميس، فرض عقوبات جديدة على سلطات مينسك.

وشملت حزمة العقوبات الجديدة وهى الخامسة منذ الانتخابات الرئاسية العام الماضي في بيلاروس، نحو 25 فردا وكيانا قانونيا.

وفي وقت سابق، حذر الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو الاتحاد الأوروبي من فرض عقوبات جديدة على بلاده.

وأشار إلى أن بيلاروس قد توقف تدفق الغاز الروسي عبر أراضيها إلى أوروبا، كرد على توسيع العقوبات الغربية ضد بلاده.

وقال لوكاشينكو، خلال اجتماع حكومي إن بيلاروس ستوقف تدفق الغاز عبر خط أنابيب "يامال - أوروبا" في حال تم توسيع العقوبات بحق بلاده.

على الغربية عقوبات روس غربي العقوبات الغرب الغربي العقوبات الغربية العقوبات ا غربية بيلاروس عقوبات الغرب

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطابع الأخلاقى لإدارة الرئيس السيسي

الأكثر قراءة

خطوات تسجيل لقاح كورونا فى مصر عبر موقع وزارة الصحة

أخر مستجدات رحلات العمرة للمصريين وموعدها وهذه الأسعار

«الصحة» الإسرائيلية: 11 حالة تأكد إصابتها بمتحور أوميكرون حتى الآن

«الدواء» تحذر:​ لا تستخدم هذه المستحضرات لمدة تزيد عن ثلاثة أيام

«مستقبل وطن» ينظم أكبر مسابقة لأوائل الطلبة بالمنيا

والدة محمد ماضى: فخورة بمشاركة ابني فى لقاء الرئيس السيسي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

إنترنت الأشياء.. اقتصاد يقلب موازين العالم

محمود خليل

تعليم البنات.. والخروج من «قفص الحريم»

جرجس شكرى

التمرد على النص المسرحى

ماجد حبته

لكمات البابا للمجتمع الأوروبى

الحسين عبدالرازق

الموضوع أكبر من سوستة!

د. منى حلمى

لا تسألونى عن هويتى ومرجعيتى وخصوصيتى

د.أحمد الخميسى

الأمثال الشعبية المصرية والروسية

محمد نجم

«أوميكرون» وتأثيره محليًا وعالميًا

صور

إطلالات مبهرة فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

مباراة ماراثونية.. أهداف منتخب مصر في السودان

ندوة صناع مسلسل مدرسة الروابى للبنات ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى

محطة تل أبيب

المزيد

جيوب الحركة.. كيف أقامت حماس وحدة عسكرية داخل لبنان؟

فلسطين: الاحتلال يستخدم مصطلح «الإرهاب» جزافًا لوصم مواطنينا

مُستوطنون يقتحمون «الأقصى» فى ثامن أيام عيد الأنوار اليهودى