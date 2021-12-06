الإثنين 06 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيس الإسرائيلى: كل الخيارات مطروحة لمواجهة إيران

الرئيس الإسرائيلى
الرئيس الإسرائيلى

أعلن الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هيرتسوج أنه إذا لم تتخذ الأسرة الدولية "الخطوات اللازمة" لإحباط المشروع النووي الإيراني، فإن إسرائيل ستضطر للدفاع عن نفسها.

 

وأضاف هرتسوج خلال مراسم تقديم السفير الأمريكي الجديد لدى إسرائيل توم نايدس أوراق اعتماده أن "التحدي الأكبر الذي تواجهه إسرائيل والولايات المتحدة حاليا هو التهديد الإيراني".

 

وأشار إلى أن إسرائيل "تتابع التطورات في هذا المضمار عن كثب بما في ذلك المفاوضات مع طهران، وأنها سترحب في أي حل دبلوماسي شامل للقضية بشكل يضمن إزالة التهديد الإيراني إلى الأبد".

 

وتابع أنه "في حال لم يتم التوصل إلى مثل هذا الحل فإن إسرائيل لا تزال تحتفظ بكافة الخيارات التي ستظل مطروحة على الطاولة".

 

ورحب بنايدس قائلا إن "إسرائيل تتطلع إلى العمل معا بانسجام وتنسيق"، مشيرا إلى أن "اتفاقيات إبراهيم قد غيرت تماما المناخ السياسي في المنطقة".

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