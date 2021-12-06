الإثنين 06 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«شعيب»: مطروح أولى المحافظات فى محاربة الغلاء

محافظ مطروح
محافظ مطروح

قال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، أن مطروح من أولى المحافظات التى تبنت فكر وتوجه الرئيس السيسي ومحاربة الغلاء و التيسير على المواطنين  من خلال المنافذ الثابتة و المتحركة للوصول إلى المواطن المطروحي في أقصى النجوع والتجمعات الصحراوية.

وأضاف محافظ مطروح، أنه خلال عامين تم افتتاح المعرض اللوجيستي 2 بشارع علم الروم لبيع الخضر والفاكهة بسعر مخفض، و افتتاح و تشغيل صومعة الغلال بمدينة الحمام بطاقة تسع 45 ألف طن،  كما تم استكمال توصيل الغاز الطبيعي  حتى الآن لـ55 ألف مشترك، و تم توصيله لعدد 27  مخبزًا، وجاري توصيل الغاز  لمناطق الكيلو 4 و7 و 6 محطات تمويل سيارات ( 3 بمطروح،  2 بالعلمين،  1 بالضبعة). 

وأشار إلى أنه تم افتتاح مكتب تموين الكيلو 4 منطقة القصر لتقديم خدمات بتلك المناطق وتكثيف الحملات التموينية وإحكام الرقابة على الأسواق، حيث تم تحرير 2393 محضرًا متنوعًا خلال عام 2021 حفاظًا على صحة و سلامة المواطنين و منع أي تجاوزات. 

وكان اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، أكد على استمرار جهود  ضبط الأسواق بمدن ومراكز المحافظة، وإحكام الرقابة عليها مع تكثيف الحملات التموينية المفاجئة  لضبط كافة المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها حفاظًا على صحة و سلامة المواطنين.

ونظمت مديرية التموين بمطروح  حملة تموينية مفاجئة  برئاسة حسن  كمال الشيباني، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بمطروح، وبالتنسيق مع قسم مباحث التموين على الأسواق والمحال التجارية والمخابز البلدية ومحطات المواد البترولية ومستودعات البوتاجاز بمدينة مرسى مطروح وقرية القصر. 

 

محافظ مطروح الرئيس السيسي الرقابة على الأسواق التيسير علي المواطنين مطروح

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطابع الأخلاقى لإدارة الرئيس السيسي

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