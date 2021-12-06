الإثنين 06 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

صحيفة أمريكية: الصين تسعى لإنشاء قاعدة عسكرية بدولة أفريقية

قاعدة عسكرية صينية
قاعدة عسكرية صينية

نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" مقتطفات من تقارير "استخباراتية أمريكية سرية حول تخطيط الصين لإنشاء قاعدة عسكرية في دولة وسط أفريقيا".

وتشير التقارير حسب الصحيفة، إلى أن الصين تخطط لإنشاء قاعدة عسكرية في غينيا الإستوائية البلد الصغير الواقع في وسط أفريقيا.

وذكرت أن تلك الخطوة الصينية من شأنها أن تمنح بكين أول وجود بحري دائم لها في المحيط الأطلسي، كما يقول المسؤولون الأمريكيون.

وأفادت الصحيفة بأن المسؤولين رفضوا التعليق على هذه المعلومات، وقالوا إن التقارير تثير احتمال أن تصبح السفن الحربية الصينية قادرة على إعادة التسلح، مشددين على أن ذلك تهديد يدق أجراس الخطر في البيت الأبيض والبنتاجون.

وعلى صعيد آخر، أفاد خبراء الصحة العامة داخل الولايات المتحدة،  أن الإقبال على تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" والجرعات المُعززة داخل عيادات التطعيم والمراكز الطبية ازداد مؤخرا بشكل كبير وسط تزايد الخوف من تفشي متغير أوميكرون داخل البلاد.

مع ذلك، ذكر الخبراء، في تصريحات نقلتها صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية دون ذكر أسمائهم، أن الضغوط على برنامج التطعيم في الولايات المتحدة تزداد سوءًا بسبب النقص في العمالة، وهو ما يؤثر على العديد من القطاعات، بما في ذلك الرعاية الصحية.

وقال ميتشيل روثهولز، مسئول سياسة التحصين فى رابطة الصيادلة الأمريكيين: إن الجمهور بحاجة لأن يتذكر دائما أن نظام الرعاية الصحية لدينا يعانى من الضغوط.

وأضاف أنه لاحظ أن الصيدليات تتجه بشكل أكبر نحو نموذج تحديد المواعيد وقوائم الانتظار، في ظل زيادة الطلب في أسلوب مشابه لما حدث في بداية توزيع اللقاحات، وكان هناك إسراع للحصول عليها، وهذا يعني أن الناس التي تريد اللقاح ربما يحتاجون للتخطيط مسبقا، وربما يضطرون للانتظار عدة أيام أخرى.

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