الإثنين 06 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المرشح اليمينى الفرنسى المتطرف «إريك زيمور» يطلق حملته لانتخابات الرئاسة

إريك زيمور
إريك زيمور

أطلق المرشح اليميني المتطرف للانتخابات الرئاسية الفرنسية "إريك زيمور"، حملته الرئاسية أمام الآلاف من المؤيدين.

وذكرت قناة "فرانس 24" الإخبارية - في نشرتها باللغة الإنجليزية - أن زيمور، الكاتب والمعلق التلفزيوني الفرنسي البالغ من العمر 63 عاما، كان قد أعلن يوم الثلاثاء الماضي عزمه خوض الانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل المقبل.

وأضافت القناة أن زيمور أقام أول فعالية انتخابية له في مركز معارض في ضاحية "فيلبينت" بالعاصمة باريس، مشيرة إلى أن آلاف اليمينيين المتجمعين حوله هتفوا بشعارات ضد الهجرة.

يُشار إلى أن خمسة سياسيين فرنسيين يتنافسون أيضًا لتمثيل "حزب الجمهوريون" اليميني الفرنسي في السباق على الانتخابات الرئاسية، وهم: كزافييه برتران، وميشال بارنييه، وإيريك سيوتي، وفاليري بيكريس، فيليب جوفان.

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