وفاة السيناتور الجمهورى الأمريكى السابق بوب دول عن عمر 98 عاماً

توفي السيناتور الجمهورى الأمريكي السابق والمرشح الرئاسي بوب دول عن عمر يناهز 98 عاما.



وذكرت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم أن الرئيس جو بايدن نعى بوب دول قائلا ًإنه كان "رجل دولة" في البلاد و"بطلاً" بين أعظم الأجيال.



وأضاف بايدن - في بيان صادر عنه - أن بوب دول "صديقاً كان يمكنني سؤاله عن النصيحة الموثوقة".



وكان بوب دول قد وُلد في يوليو 1923 ومثّل ولاية كانساس في مجلس الشيوخ فى الفترة 1969-1996، كما كان عضواً بمجلس النواب فى الفترة من 1961إلى 1969.



وترشح دول أيضاً عن الحزب الجمهوري في انتخابات رئاسة عام 1996.