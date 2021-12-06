الإثنين 06 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وفاة السيناتور الجمهورى الأمريكى السابق بوب دول عن عمر 98 عاماً

السيناتور الجمهورى
السيناتور الجمهورى الأمريكى السابق بوب دول

توفي  السيناتور الجمهورى الأمريكي السابق والمرشح الرئاسي بوب دول عن عمر يناهز 98 عاما.


وذكرت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم أن الرئيس جو بايدن نعى بوب دول قائلا ًإنه كان "رجل دولة" في البلاد و"بطلاً" بين أعظم الأجيال.


وأضاف بايدن - في بيان صادر عنه - أن بوب دول "صديقاً كان يمكنني سؤاله عن النصيحة الموثوقة".


وكان بوب دول قد وُلد في يوليو 1923 ومثّل ولاية كانساس في مجلس الشيوخ فى الفترة 1969-1996، كما كان عضواً بمجلس النواب فى الفترة من 1961إلى 1969.


وترشح دول أيضاً عن الحزب الجمهوري في انتخابات رئاسة عام 1996.

حزب وفاة اليوم قنا امريكية نواب عن عمر يوم جو بايدن أمريكي مجلس الشيوخ الأمريكي مجلس النواب المرشح السيناتور الجمهوري انتخابات آية الحزب الجمهوري الجمهور جمهور الرئيس بايدن

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطابع الأخلاقى لإدارة الرئيس السيسي

الأكثر قراءة

خطوات تسجيل لقاح كورونا فى مصر عبر موقع وزارة الصحة

أخر مستجدات رحلات العمرة للمصريين وموعدها وهذه الأسعار

«الصحة» الإسرائيلية: 11 حالة تأكد إصابتها بمتحور أوميكرون حتى الآن

«الدواء» تحذر:​ لا تستخدم هذه المستحضرات لمدة تزيد عن ثلاثة أيام

«مستقبل وطن» ينظم أكبر مسابقة لأوائل الطلبة بالمنيا

والدة محمد ماضى: فخورة بمشاركة ابني فى لقاء الرئيس السيسي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

إنترنت الأشياء.. اقتصاد يقلب موازين العالم

محمود خليل

تعليم البنات.. والخروج من «قفص الحريم»

جرجس شكرى

التمرد على النص المسرحى

ماجد حبته

لكمات البابا للمجتمع الأوروبى

الحسين عبدالرازق

الموضوع أكبر من سوستة!

د. منى حلمى

لا تسألونى عن هويتى ومرجعيتى وخصوصيتى

د.أحمد الخميسى

الأمثال الشعبية المصرية والروسية

محمد نجم

«أوميكرون» وتأثيره محليًا وعالميًا

صور

إطلالات مبهرة فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

مباراة ماراثونية.. أهداف منتخب مصر في السودان

ندوة صناع مسلسل مدرسة الروابى للبنات ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى

محطة تل أبيب

المزيد

جيوب الحركة.. كيف أقامت حماس وحدة عسكرية داخل لبنان؟

فلسطين: الاحتلال يستخدم مصطلح «الإرهاب» جزافًا لوصم مواطنينا

مُستوطنون يقتحمون «الأقصى» فى ثامن أيام عيد الأنوار اليهودى