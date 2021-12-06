الإثنين 06 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

سعر الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين 6-12-2021

سعر الدينار الكويتى
سعر الدينار الكويتى

تباين سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري خلال تعاملات البنوك، اليوم الإثنين 6-12-2021، مسجلًا في البنك الأهلى المصرى 49.21 جنيه للشراء، و52.03 جنيه للبيع، مقابل سعره بختام الخميس كان مسجلًا 49.25 جنيه للشراء، و52.03 جنيه للبيع، أما فى بنك الإسكندرية سجل 48.56 جنيه للشراء، و52.10 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى 51.71 جنيه للشراء، و52.16 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 6-12-2021

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي CIB

في بداية التعاملات الصباحبة جاء سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري داخل البنك التجاري الدولي ليصبح سعره 49.37 جنيه للشراء، و52.31 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

استقر سعر صرف الدينار الكويتي داخل البنك الأهلي الكويتي على مستواه أمام الجنيه المصري عند مستوى 49.67 جنيه للشراء، و52.25 جنيه للبيع

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي

جاء سعر الدينار الكويتي في البنك المصرف العربي الدولي أمام الجنيه المصري، ليكون سعره 50.6 جنيه للشراء، و51.9 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المتحد

وصل  سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري بالبنك الأهلي المتحد عند 50.6 جنيه للشراء، و51.9 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 6-12-2021

يشار إلى أن الدينار الكويتي هو العملة الرسمية لدولة الكويت يصدرها بنك الكويت المركزي حاليًا، حيث أصدر مجلس النقد الكويتي أول دينار كويتي في الأسواق عام 1960 م خلفًا للروبية الهندية التي كانت مستخدمة قبله، ثم أصدر بنك الكويت المركزي بعد ذلك ستة إصدارات أخر للعملة آخرها عام 2014 م، وينقسم الدينار الكويتي إلى 1000 فلس، ويعتبر صاحب أعلى سعر صرف في العالم الآن، وقد تم إصدار أول فئة من فئة العشرين دينار في 9 فبراير عام 1986م,

مصر الاهلى الكويت تعاملات البنك الأهلي الإسكندرية البنك المركزى الجنيه المصري بنك الاسكندرية البنك المركزي سعر الدينار الكويتي مقابل الجنية المصري الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري البنك الأهلي المصري سعر الدينار الكويتي سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه سعر الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الدينار الكويتي الدينار الكويتي مقابل الجنيه مقابل الجنية المصري بنك الاهلي المصري

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطابع الأخلاقى لإدارة الرئيس السيسي

الأكثر قراءة

خطوات تسجيل لقاح كورونا فى مصر عبر موقع وزارة الصحة

أخر مستجدات رحلات العمرة للمصريين وموعدها وهذه الأسعار

صحيفة أمريكية: الصين تسعى لإنشاء قاعدة عسكرية بدولة أفريقية

جلسة بين الخطيب وموسيمانى لتحديد خارطة الطريق

«المصرية للأسماك»: تطوير الفروع ومدها بأحدث أجهزة المراقبة وأدوات الشوى والقلى

البرازيل: 4844 إصابة جديدة بكورونا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

إنترنت الأشياء.. اقتصاد يقلب موازين العالم

محمود خليل

تعليم البنات.. والخروج من «قفص الحريم»

جرجس شكرى

التمرد على النص المسرحى

ماجد حبته

لكمات البابا للمجتمع الأوروبى

الحسين عبدالرازق

الموضوع أكبر من سوستة!

د. منى حلمى

لا تسألونى عن هويتى ومرجعيتى وخصوصيتى

د.أحمد الخميسى

الأمثال الشعبية المصرية والروسية

محمد نجم

«أوميكرون» وتأثيره محليًا وعالميًا

صور

إطلالات مبهرة فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

مباراة ماراثونية.. أهداف منتخب مصر في السودان

ندوة صناع مسلسل مدرسة الروابى للبنات ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى

محطة تل أبيب

المزيد

«الصحة» الإسرائيلية: 11 حالة تأكد إصابتها بمتحور أوميكرون حتى الآن

جيوب الحركة.. كيف أقامت حماس وحدة عسكرية داخل لبنان؟

فلسطين: الاحتلال يستخدم مصطلح «الإرهاب» جزافًا لوصم مواطنينا